Margherita Carducci, conosciuta con lo pseudonimo di Ditonellapiaga, è sul palco dell’Ariston per il settantaduesimo Festival di Sanremo dal 1º al 5 febbraio 2022 insieme alla grande Donatella Rettore.

Il brano in gara si chiama Chimica e come raccontato dalla cantante al Messaggero “è un pezzo che vive molto della sua epoca e del suo stile. Ha note più sensuali e dense. L’ansia c’è perché Sanremo è un palco gigante, soprattutto per me che sono emergente. È difficile vedermi su quel palco senza tremare. Però sono consapevole che sia un’opportunità gigante. Il pezzo è così divertente che superata l’ansia dovrò però solo pensare a divertirmi”.



Chi è Ditonellapiaga: anni, altezza, peso, fidanzato e nome vero

Ditonellapiaga inizia a cantare nel 2019 quando incontra i Producer romani romani Bbrod e lancia il suo primo singolo, Parli. L’anno seguente conquista un pubblico più ampio collaborando con Dischi Belli/BMG Italy con cui realizza la cover del celebre Per un’ora d’amore dei Matia Bazar.





Il singolo Morphina esce lo stesso anno e anticipa l’uscita del suo primo EP, Potenziale sprecato, nel febbraio 2022 esce invece il primo album Camouflage. Ditonellapiaga è la prima donna che entra nel progetto Breakthrough di Amazon Music che promuove le novità della musica contemporanea.

Leggi anche...

Ditonellapiaga è nata il 5 febbraio 1997 a Roma ed è single. È alta 175 centimetri e pesa circa 63 chili. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, la cantante ha raccontato che il suo nome d’arte è frutto del compulsivo cambio del nome utente del social Instagram.