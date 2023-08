Polemica dopo il mega concerto dei Negramaro: “Siete degli str…”. Cosa è successo dopo l’evento organizzato da Giuliano Sangiorgi e i suoi a Galatina? L’occasione era quella dei 20 anni di carriera dei musicisti salentini e per l’occasione hanno voluto festeggiare con un grande live in provincia di Lecce. Ma c’è un problema, non tutti i paganti hanno potuto assistere al concerto. Circa 5 mila persone infatti, seppur con un biglietto regolare in mano del valore di circa 70 euro, non hanno potuto fare il proprio ingresso all’arena predisposta.

Non solo, molti di questi avevano anche pagato addirittura il parcheggio preventivamente proprio per evitare eventuali rotture dell’ultimo minuto. Niente da fare tuttavia, in 5 mila, riporti Il Messaggero, sono rimasti fuori. E chiaramente nel giro di qualche minuto, sui social è successo di tutto. Centinaia, se non migliaia gli utenti che hanno manifestato tutto il proprio disappunto per un’organizzazione definita “vergognosa”. In effetti non c’è cosa peggiore per un fan che essere trattati in questo modo dal proprio beniamino.





Polemica dopo il mega concerto dei Negramaro: “Stro…”

Non che Sangiorgi abbia effettiva responsabilità, probabilmente, tuttavia tutta la rabbia si è concentrata di fatto sui membri della band. Per gli altri 35mila il concerto è stato meraviglioso, con luci e suoni fino a notte fonda. Grandi ospiti sul placo coi Negramaro: Elisa, Fiorella Mannoia, Ermal Meta ecc. Tuttavia il pensiero rimane su quei 5mila che non hanno potuto raggiungere il luogo del concerto. Il problema alla base sembra sia stato uno, riportano i giornali locali.

Peccato per l’organizzazione pessima e da incompetenti oltre che non sicura. 40 min di camminata nel buio totale in campagna senza un baracchino per l’acqua o la possibilità di far passare un’ambulanza. Strade bloccate senza senso e code ovunque. Mai piu. #N20BackHome @Negramaro — kris (@krisSwarovskj) August 12, 2023

Troppe auto: tutti coloro che non sono arrivati con largo anticipo infatti, sembra siano rimasti bloccati in un ingorgo di auto. Chilometri di code, infatti, hanno impedito l’accesso all’area in cui si teneva lo show. Parcheggi al completo e totale assenza di una strada alternativa dalla quale far defluire il traffico. “Non sarebbe riuscita a passare neanche un’ambulanza. E di malori per il caldo e lo stress ce ne sono stati”, ha scritto un utente su Instagram.

Il concerto dei Negramaro è stato un disastro organizzativo senza precedenti. pic.twitter.com/80fyWxmUwh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 13, 2023

“Anche voi siete stati immensi. Immensamente str***i”, ha scritto un utente sotto l’ultimo post della band, riporta il Messaggero.it. E, ancora: “Scandalosa l’indifferenza con la quale state trattando la maxi disorganizzazione di ieri a causa della quale centina (se non migliaia) di persone hanno perso soldi, tempo e parte del concerto (se non quasi tutto come nel mio caso)”, ha scritto un altro utente. Poco dopo però Giuliano Sangiorgi si è scusato dal palco. Basta così?

