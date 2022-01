Musica in lutto per la morte del cantante. Il post di addio per la moglie: “Non mi stancherò mai di te”

“Con assoluta tristezza, ci dispiace informare il pubblico e gli amici, che il nostro caro Diego oggi ha lasciato il suo corpo per continuare il suo percorso e la sua creatività in un’altra forma di vita eterna. L’intera famiglia è immersa in questo dolore, quindi apprezziamo la tua comprensione in questi tempi difficili”.

Musica in lutto per la scomparsa del cantante, sconfitto dal Covid dopo quasi due mesi di battaglia. Aveva contratto il coronavirus in primi di dicembre e negli ultimi giorni le sua condizioni sono peggiorate ma ha trovato la forza per scrivere sui social un messaggio per la moglie Amanda Miguel, anche lei cantante.

“Non mi stancherò mai di dedicarlo a te! Sei e sarai il ‘ladro’ che mi ha rubato il cuore @amandamiguels”, ha scritto il cantante poche ore prima del decesso. Proprio la moglie, la cantante Amanda Miguel, ha annunciato la scomparsa con un post su Twitter firmato a nome di tutta la famiglia.





Nato Miguel Atilio Boccadoro Hernández a Buenos Aires il 26 aprile 1951, Diego Verdaguer aveva la cittadinanza argentina e quella messicana e nel suo paese natale aveva raggiunto la fama grazie a canzoni come Chiquilla, Pájaro que ate, voló, Volveré, La Ladrona. Il cantante era anche polistrumentista; suonava la tromba e il bandoneon e nei 50 anni di carriera ha ricevuto numerosi premi. Diego Verdaguer aveva radici italiane e proprio la cultura italiana ha avuto grande influenza nel suo stile musicale.

“Il mio cuore sta tremando per questa notizia devastante”, ha detto Sofia Milos. “Riposa in pace amico mio Diego”. E ancora tanti messaggi dai suoi fan: “RIP, Diego Verdaguer. Che leggenda nella comunità spagnola con le sue canzoni”, “RIP Diego Verdaguer. Sei stato una parte importante della mia infanzia”. Il cantante è morto giovedì 27 gennaio a Los Angeles, in California, e sarà cremato.