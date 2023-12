Annuncio improvviso e inaspettato della cantante Elisa, che ha annunciato uno stop alla sua musica per un tempo non molto breve. E ha anche voluto spiegare le ragioni che l’hanno spinta a prendere questa clamorosa decisione. In un’intervista, riportata dai siti Gossip e Tv e Il Messaggero, l’artista che ha 45 anni ha rotto il silenzio a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo disco.

Quest’ultimo, intitolato Intimate, è stato presentato lo scorso 8 dicembre e il 24, ovvero alla vigilia di Natale, un suo show sarà mandato in onda su Canale 5. Ma ora Elisa ha voluto anche rivelare le ragioni di questo stop alla musica, dopo tantissimi anni vissuti nel grande successo. Ha capito che è arrivato il punto di distaccarsi da questa sua routine. E ha rivelato il perché.

Elisa annuncia stop alla musica per un po’ di tempo: “Devo adesso fermarmi”

Dunque, Elisa ha partorito questa scelta dello stop temporaneo con la musica perché non sembrerebbe essere più al massimo della sua energia. Ma ha anche toccato il tema relativo all’ambiente, dopo il suo progetto fatto con Legambiente: “Noi viviamo in una bolla ed è bene cercare sempre un equilibrio diverso. Con i ragazzi e gli attivisti di Ultima Generazione condivido le angosce reali e le preoccupazioni per l’ambiente e la sostenibilità mancata”.

Tornando alla sua pausa dalla musica, Elisa ha rivelato che non canterà per un bel po’: “Mi fermerò un attimo anche per quasi due anni. Sinceramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica, ma nemmeno vorrei rinunciare all’energia dell’atmosfera più intensa con pezzi up-tempo e anche inca*** in certi contesti. Abbiamo dato tutto e siamo arrivati ad una conclusione di un ciclo. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane facendo cose come lo snowboard“.

Il Messaggero ha aggiunto altre dichiarazioni di Elisa: “Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene”.