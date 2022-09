“Sono così fottutamente malata. Non riesco ad alzarmi dal letto”: con una Storia su Instagram Demi Lovato annuncia ai fan di non stare bene e anche che il tour che prende il nome dall’ultimo album, ”Holy Fvck”, e che al momento la vede impegnata in Cile, sarà l’ultimo.

Una notizia che ha scioccato i suoi fan. Gli stessi a cui l’ex stellina Disney e popstar 30enne ora chiede aiuto: “Avrò bisogno di tutto il vostro aiuto – ha scritto ancora la cantante in alcune Storie poi cancellate – Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce”.





Demi Lovato: “Sono troppo malata, ultimo tour”

Non è dato da sapere nei dettagli il problema di salute di Demi Lovato, che dovrebbe chiudere il tour il prossimo 6 novembre alla Toyota Music Factory di Irving, in Texas. Di certo c’è che questo annuncio ha messo in allarme i suoi fan che si sono affrettati a scrivere messaggi d’incoraggiamento e supporto sui social.

“Demi Lovato significa il mondo intero per me… ma ho sempre avuto questa terribile sensazione ogni volta che va in tour, non sta bene mentalmente o fisicamente”, ha twittato un fan, aggiungendo che tutto ciò che vogliono è che la cantante sia “felice e in salute”. E poi altri: “Ti amiamo demi, non sei sola. Ricorda che tu e la tua salute siete al di sopra di tutto”.

Non ha avuto un’adolescenza facile Demi Lovato. Ha subito una violenza sessuale a 15 anni, come raccontato in un documentario autobiografico uscito nel 2021, e anche gli ultimi anni sono stati duri. Ha lottato contro la tossicodipendenza e quasi perso la vita nel 2018 a seguito di una overdose, che le ha causato tre ictus e un infarto. In rehab a lungo, sembrava aver ritrovato un equilibrio ma dopo questo ultimo annuncio forse non era così.

