Rapper, dj, produttore discografico cantautore italiano che ha raggiunto il successo grazie a diverse collaborazioni con i più famosi artisti della scena rapper italiana fino al 2020, quando arriva la collaborazione con Fedez nel remix di Roses, e il lavoro sempre con il rapper per ‘Mille’, la canzone cantata da Orietta berti, Fedez e Achille Lauro.

La fama al grande pubblico arriva con la partecipazione alla settantaduesima edizione del festival di Sanremo. Ammesso tra i big con “Dove si balla“, uno dei brani più leggeri della sua discografia, Dargen D’Amico si classifica al nono posto tra Massimo Ranieri e Michele Bravi.

Dargen D’Amico, la foto del cantante senza occhiali

Pseudonimo di Jacopo D’Amico, Dargen D’Amico è nato a Milano il 29 novembre 1980 e nonostante i tanti anni trascorsi tra discoteche, sale di incisione e serate, è praticamente impossibile trovare una foto senza occhiali da sole. Perché li porta sempre? Intervistato da Goldworld.it, il cantante aveva spiegato il motivo.





“Dietro c’è tanta voglia di essere me stesso”, aveva spiegato il cantante, che aveva motivato questa scelta anche per un motivo di ‘salute’, perché è sensibile alla luce. “Allora, in primo luogo li metto perché la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro, ho intenzione di far questo ancora per un po’”.

Dargen D’amico è talmente appassionato a questo accessorio che ha anche creato una sua linea di occhiali: la bodyglasses. Ma torniamo alla foto del cantante senza occhiali. Il raro scatto, che dovrebbe risalire almeno a una quindicina di anni fa, è stato pubblicato dal sito Movieplayer.it e in effetti, come detto dallo stesso cantante, senza occhiali è irriconoscibile.