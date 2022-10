Finisce dopo 11 anni la storia d’amore tra Daniele Mona ed i The Kolors, il bassista lascia il gruppo con cui ha raggiunto la celebrità. Da Amici in avanti, una lunga cavalcata di successo. L’annuncio è arrivato con un lungo post sui social. “Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors.Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola”.



“Si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada!”.

Daniele Mona, il bassista dei The Kolors lascia il gruppo: la reazione dei fan



“In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo “The Kolors” e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove,un palco! Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni. Ve voglj ben!”.



Immediata la risposta dei fan che hanno riempito la pagina instagram ufficiale della band con centinaia di messaggi. “Dani, mancherai tantissimo e ti confesso che ci sono rimasta male, in questi sette anni avrei voluto vederti live in maniera più assidua, ma non ho avuto tante possibilità purtroppo. Al tempo stesso rispetto la tua decisione, spero che riuscirai a trovare la tua strada”.



“E sappi che continuerò a seguirti musicalmente con i “casualtox”, mi piacciono tantissimo le vostre canzoni. Sei un ragazzo fantastico e mi sono tanto affezionata a te. In questi sette anni è stato bello imparare a conoscerti. Ti voglio un mondo di bene e spero di abbracciarti un giorno”.