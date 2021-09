Incredibile scelta operata dal giovane cantante, che ha deciso di effettuare un intervento pazzesco. Al posto dei suoi capelli, ha voluto che gli fossero impiantate delle collane d’oro nel cuoio capelluto. C’è anche un sistema di ganci, che potrebbe anche mettere a rischio la solidità del suo cranio, ma nonostante questo ha voluto portare a termine il suo obiettivo. E l’artista ha commentato con entusiasmo la sua scelta, che inevitabilmente ha aperto tantissime discussioni sul web e non solo.

Il 23enne rapper ha dunque dichiarato: “La verità è che volevo fare qualcosa di diverso perché vedo che tutti si tingono i capelli. Spero che non tutti mi copino ora”. Si è dunque sottoposto ad un’operazione molto complicata, infatti alcuni ganci sono stati posizionati nel suo cranio per favorire alle clip delle collane di unirsi ed essere quindi dondolanti sulla sua testa. Successivamente ha aggiunto altri dettagli.

Le immagini del suo stravolgimento totale del look sono state postate sui social network. Su Instagram ha un seguito di 62 mila follower, mentre su TikTok è arrivato a 2 milioni di seguaci. Sull’operazione ha voluto dire ancora: “Ho come un uncino che viene impiantato nella mia testa e quell’uncino ha dei ganci e sono tutti agganciati nel mio cranio, sotto la mia pelle. Questi sono i miei capelli, capelli dorati. Il primo rapper ad avere i capelli d’oro impiantati nella storia umana”. Entusiasmo alle stelle dunque per lui.





Ad operare questo cambiamento storico è stato il rapper 23enne originario del Messico, Dan Sur, che ha sorpreso proprio tutti. Dan Sur si è immortalato così per la prima volta durante la presentazione della sua nuova canzone ‘Oro’. Lui ha anche discusso animatamente con alcuni youtuber su Instagram, infatti questi ultimi pensano che rischierà di subire un furto e alcuni atti di violenza. Ma non è sembrato affatto preoccupato perché ha a disposizione numerose guardie del corpo.

A quanto pare Dan Sur si è ispirato all’amico e collega Liz Uzi Vert, che si è fatto installare un diamante in fronte alcuni mesi fa. Hanno adesso in condivisione questi rischiosi interventi chirurgici, che hanno rischiato e rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità. Infatti poi Liz Uzi Vert è stato costretto a tornare sui suoi passi, perché perdeva spesso sangue e inoltre aveva il timore che durante le esibizioni nei suoi concerti potesse perdere il diamante del valore di 24 milioni di dollari.