Un messaggio di pochi minuti affidato a Youtube e condiviso poi sul suo profilo Instagram da 44 milioni di follower. Un fulmine a ciel sereno per i fan che mai avrebbero pensato che il cantante si ritirasse a soli 45 anni. “Questa corsa che è stata una maratona vede finalmente il traguardo. Ora ho intenzione di godermi con tutti voi quello che mi avete dato, quello che abbiamo dato, la gente dice che ho fatto questo genere in tutto il mondo, ma siete stati voi che mi avete dato la chiave per aprire le porte, per trasformarlo nel più grande del mondo”.



“Lavorerò sempre per non fallire, per ispirare tutti i ragazzi. Sono felice di quello che ho fatto. Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva essere spacciatori. Oggi vado nei barrios e nei caserios e la maggior parte vuole essere artisti, e questo significa molto per me. Questo è il tesoro più grande della mia carriera”. Scriva Daddy Yankee, re del reggaton e autore di hit mondiali come Calma, Despacito, Gasolina, Limbo, La Rompe Corazones, Danza Kuduro remix, vendendo 30 milioni di dischi.



“Oggi annuncio – scrive ancora Daddy Yankee – formalmente il mio ritiro dalla musica dandovi la mia migliore produzione e il mio miglior tour di concerti e mi accingo a salutarvi celebrando questi 32 anni di carriera con questo pezzo da collezione intitolato Legendaddy che vi darà tutti gli stili che mi hanno definito. Mi ritiro ringraziando ancora una volta tutto il mio pubblico”.







“Poi voglio dire grazie anche ai colleghi, alle radio, la stampa, i produttori, la tv, le piattaforme digitali, a tutti coloro che hanno aiutato il mio successo. Vi amo con tutto il mio cuore a presto”, conclude Daddy Yankee. Nato a Río Piedras, il più grande distretto di San Juan, ed è cresciuto a Villa Kennedy, dove si è interessato alla musica sin dalla giovane età e ha iniziato a scrivere musica a tredici anni.



Durante la sua gioventù Ramón era anche appassionato di baseball e sognava di diventare un giocatore della Major League Baseball. Per sua sfortuna, non è stato in grado di proseguire la sua carriera in questo sport a causa di un colpo di pistola subito alla gamba, che tuttora gli impedisce di camminare correttamente. Si è così concentrato sulla sua altra passione: la musica, diventando rapper di un nuovo genere musicale che si stava diffondendo a Porto Rico, il reggaeton. L’inizio di un successo inarrestabile.