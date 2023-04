“Sto male, devo fermarmi”. Ansia per la salute del cantante, costretto a annullare tutti i concerti

Da ormai diversi anni il famoso cantante belga Stromae presenta spesso degli scompensi fisici, i quali non gli permettono di essere presente ad alcuni suoi concerti. Già nel 2015 si parlò di un problema personale a livello psichico, fino a quando lo stesso produttore discografico ha ammesso, in un’intervista del 2017, di aver sofferto di forte stress generato a causa della fama da lui acquisita. A quanto pare però Stromae presenta nuovamente dei problemi di salute.

Quando nel 2017 lui parlò di questa sua condizione psicofisico, affermò che ci fu un momento preciso in cui tutto quanto cambiò. Stromae dichiarò: “Ero arrivato a un punto che ormai era diventato obbligatorio: dover uscire con un album, ritornare sul palco, fare promozione… Avevo bisogno di dire no”. Riferendosi ai suoi problemi di salute, ha affermato più volte di sentirsi come al di fuori del suo corpo, in presenza di un’eccessiva folla intorno a lui, come durante il firmacopie alla Fnac di Lille.

Il cantante Stromae, colpito da problemi di salute, cancella i concerti

Nelle ultime ore, il noto cantautore, ha voluto rilasciare un messaggio sui suoi social, per avvisare tutti i fan della sua attuale condizione di salute. Ha dichiarato che i suoi problemi al momento non gli permettono di essere presente a quindici concerti, i quali erano previsti fino a maggio. Tra questi vi è anche la data del 16 maggio, proprio in Italia, precisamente a Roma. Nelle ultime due settimane, Stromae aveva già cancellato sei date previste all’estero e tutti i biglietti non potranno purtroppo essere rimborsati.

Nel suo post Instagram, ha dichiarato di essere rammaricato per la notizia della cancellazione delle date dei suoi concerti. Purtroppo però l’artista si trova al momento in una condizione psicofisica tale da non poter esibirsi in pubblico. Ha affermato di aver bisogno di tempo per rimettersi in sesto, durante il quale sarà circondata dai suoi affetti più cari. Ha poi aggiunto: “Devo accettare i miei limiti. Mi auguro di potervi comunicare presto notizie positive. Abbiate cura di voi”.

Stromae è nato in Belgio nel 1985, dunque ha attualmente 38 anni. La prima vera hit grazie alla quale diventò molto più noto al pubblico, anche a quello italiano, fu Alors on Danse. A questo brano susseguì poi Papaoutai, che venne da lui lanciato nel 2013 come pezzo appartenente al suo secondo album.