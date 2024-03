Loredana Bertè, il suo entourage si fa sentire dopo le voci circolate sul possibile intervento

Loredana Bertè, arrivano notizie importanti sullo stato di salute della regina italiana del rock dopo il ricovero in clinica a causa di un malore. Si tratta di aggiornamenti forniti alla stampa dall’entourage dell’artista, una fonte sicuramente attendibile. In trepidante attesa di questi aggiornamenti ci sono in queste ore i tantissimi fan della cantante, tutti molto preoccupati. Adesso si sa tutto.

Sono le prime informazioni ufficiali dopo la notizia del malore e del ricovero. Loredana ha avuto un problema di salute due giorni fa, lunedì 11 marzo, poco prima di un concerto a Roma al teatro Brancaccio. La seconda tappa del suo tour partito a Milano. Oltre 1600 persone la aspettavano, ma Loredana su quel palco non è mai salita. Nella tarda serata, il suo staff ha diramato una nota sui social, che ha gettato nel panico i fan.

Leggi anche: “Cosa nasconde”. Loredana Bertè, l’orrore dopo malore e ricovero in clinica: follia sui social





Loredana Bertè, adesso si sa tutto. Le notizia dopo il malore e la corsa in ospedale

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve“. Questo il messaggio con cui tutta Italia ha appreso del malore di Loredana.

L’artista proviene da un periodo pieno di impegni lavorativi. Prima c’è stata la partecipazione al festival di Sanremo con il brano “Pazza”, una canzone dai contenuti autobiografici. All’Ariston Loredana si è aggiudicata il premio della critica intitolato alla memoria della sorella Mimì. Ma il suo più grande desiderio era ottenere un ticket per partecipare all’Eurovision song contest, che quest’anno si svolge in Svezia. Per questo ha partecipato anche al concorso canoro “Una voce per San Marino”, con la speranza di vincere, ma purtroppo è arrivata seconda.

Secondo quanto riportato poco fa da il Messaggero nessuna operazione in vista per Loredana Bertè. “Le condizioni di salute della 73enne cantante, che è ricoverata in una clinica di Roma dopo l’improvviso malore di lunedì sera, migliorano. E già oggi la diva potrebbe lasciare la struttura. Così, almeno, trapela da fonti vicine alla cantante. Che smentiscono le voci relative ad un possibile intervento chirurgico”.

I fan – continua il quotidiano della capitale – possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Ma è in forte rischio il concerto in programma dopodomani, venerdì 15 marzo, al Teatro di Varese: la cantante potrebbe avere bisogno di alcuni giorni di riposo prima di tornare sul palco.