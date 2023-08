È stato incarcerato per 10 anni e mezzo per aver abusato di un ragazzino all’apice della sua fama quando la sua band era in vetta alle classifiche. Ora all’età di 73 anni, è stato condannato per otto accuse di aggressione e violenza su minore. Probabilmente “morirà da uomo solo in prigione”, ha detto la corte che in questi giorni ha pronunciato la sentenza.

L’ex membro della band ha confessato di aver abusato sessualmente di un ragazzino durante il periodo di fama e successo con la sua band. A 73 anni è caduto in disgrazia dopo che sono venute alla luce le notizie dei suoi abusi su un bambino. Alla Nottingham Crown Court, l’ex musicista è stato condannato per dieci anni e mezzo, riporta il Nottingham Post.

John Chambers dei Paper Lace arrestato per pedofilia

John Chambers, ex membro del gruppo rock anni Settanta e Ottanta Paper Lace, si è dichiarato colpevole di otto capi di imputazione per aggressione al pudore dopo che la vittima, ora adulta, ha riferito di essere stata adescata con alcol e cibo da asporto cinese anni prima.Al giovane minorenne è stato detto che si trattava di “puro divertimento” da John Chambers. Il procuratore Liz Muir ha dichiarato: “John Chambers ha usato il suo legame con Paper Lace per sedurre la sua vittima”, che è stata descritta come “stravolta”.

Nella ricostruzione dei fatti, il procuratore ha detto anche che alla vittima “sono stati dati alcolici e piatti cinesi da asporto, tutte cose che non avrebbe mai avuto nel suo ambiente domestico”. La vittima ha descritto di essersi sdraiata e di essersi sentito “come un mattone” mentre John Chambers abusava di lui. In una straziante dichiarazione sull’impatto della vittima, il ragazzo ha detto di sentirsi tormentato da ciò che è accaduto e incapace di sfuggire ai propri pensieri.

Nella deposizione ha anche detto che gli abusi gli hanno “rovinato” la vita. La vittima ha anche subito abusi per mano dell’ex fidanzato di Chamber ed ex roadie dei Paper Lace Andrew Polkey. L’accusa ha rivelato che il ragazzo è stato portato nell’appartamento di Polkey dove gli è stato somministrato cannabis e ha subito ulteriori abusi. Polkey ha ammesso 17 capi d’accusa di aggressione. È stato incarcerato per 13 anni.