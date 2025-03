Una notizia drammatica è stata comunicata dal famoso cantante italiano, colpito da un tumore ai polmoni. Nei mesi scorsi aveva fatto sapere di dover combattere con un problema di salute, ma non aveva specificato i dettagli. In occasione di un concerto che ha avuto luogo giovedì 20 marzo, ha voluto rivelare tutto ai suoi fan.

Il cantante italiano ha confessato di aver avuto un tumore ai polmoni, mentre era al Teatro degli Arcimboldi di Milano: “Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo. Per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.

Il cantante italiano annuncia di aver avuto un tumore ai polmoni

Il cantante italiano che è stato affetto da questo tumore è Samuele Bersani, che ha proseguito così il racconto della malattia: “Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione. La lezione che ho imparato e che voglio tramettere è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo”.

Infine, Bersani ha detto che “sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose”. Il pubblico presente gli ha tributato un sentito applauso. E tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, visto che ha superato la patologia.

Samuele Bersani è un cantautore 54enne originario di Rimini. Lui è uno degli artisti con più riconoscimenti del Club Tenco, avendo cinque Targhe e due Premi della Critica Mia Martini. A novembre 2024 aveva dovuto fermarsi per il cancro, ma ora la sua vita professionale è ripartita alla grande.