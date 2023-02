Lo scorso giugno l’annuncio di Giovanni Allevi ha lasciato sotto choc i fan: ha un mieloma, anzi per utilizzare le sue parole “una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Poche frasi su Instagram per comunicare a tutti la sua malattia e l’inizio di un lungo percorso fatto di cure e sacrifici per sconfiggere il tumore. Da quel momento, le sue apparizioni sui social avvengono sempre più di rado e tutte le volte Allevi non smette di ringraziare tutti coloro che gli sono vicini e che – anche attraverso un messaggio – provano ad alleviare la sua sofferenza.

La diagnosi di mieloma ha stravolto tutto e, nonostante le terapie, il cammino è ancora lungo e irto di ostacoli. La malattia ha radicalmente cambiato la vita di Giovanni Allevi che con la sua musica ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo. Il compositore ha molto a cuore i propri fan ed è consapevole di quanto il loro calore e il loro sostegno possa essere linfa vitale in un momento così complesso e delicato. Infatti lo scorso dicembre aveva deciso di mostrarsi dall’ospedale, commosso e allo stesso modo convinto ad andare avanti.

Giovanni Allevi e il mieloma: “Mi ha lasciato fratture inoperabili”

Nelle ultime ore Giovanni Allevi è tornato a farsi sentire sempre attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta non ci ha messo la faccia, ma ha utilizzato la voce per raccontare il momento che sta vivendo, per ringraziare tutti e per informare i tantissimi fan sulle sue condizioni di salute: “È quello di cui ho bisogno in questo periodo che forse è il più difficile che abbia mai attraversato nella mia vita – ha detto -. Come sto, in tanti vi chiedete. Non bene, anche se la terapia sta facendo il suo lavoro. Il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare alle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti, forse per sempre”.

Immediatamente sono arrivati i commenti dei fan che non smettono di mostrargli affetto e vicinanza: “Dio ti benedica Giovanni ti auguro che possa finire presto questo periodo”, scrive un utente e cui fa eco un altro: “Che grande persona! Che immenso artista! Grazie anima bella! Possa la tua anima bella sconfiggere il male che attanaglia il tuo corpo! Che Dio ti benedica”. “Mi dispiace, ho combattuto anche io e anche se ho vinto per la seconda volta, rimangono segni indelebili sul corpo che ti cambiano e non sei più lo stesso però lo spirito quello può rimanere lo stesso forse anche meglio… auguri”, scrive un altro utente.

Qualche giorno fa Giovanni Allevi si è mostrato sempre su Instagram dall’ospedale mentre tiene in mano un libro “L’arte della guarigone nelle culture umane “ e alla fine della didascalia scrive: “Aspettatemi”. È il segnale della grande forza di volontà dell’artista che non si arrende, che non abbassa la testa di fronte alla malattia e che chiede agli altri di stargli vicino e allo stesso tempo di aspettarlo. Un grande esempio di coraggio e positività.