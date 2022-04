Lutto nel mondo della musica: è morto Chris Bailey, il frontman fondatore del pionieristico gruppo punk australiano The Saints. L’uomo è deceduto sabato 9 aprile all’età di 65 anni. I Saints hanno confermato la morte di Bailey su Facebook , anche se non è stata fornita una causa di morte. “È con grande dolore nei nostri cuori che dobbiamo informarvi della morte di Chris Bailey, cantante e cantautore dei The Saints, il 9 aprile 2022”, ha scritto la band. “Chris ha vissuto una vita di poesia e musica e si è arenato di sabato sera”. Su di loro scrisse persino Nick Cave: “Alla fine degli anni Settanta, i Saints scesero da Brisbane e si fecero strada attraverso Sydney e Melbourne con i loro famosi spettacoli anarchici”.

E ancora: “È impossibile esagerare l’effetto galvanizzante radicale risultante sulla scena di Melbourne: queste esibizioni leggendarie hanno cambiato la vita di così tante persone, me compreso”. Il chitarrista co-fondatore dei Saints, Ed Kuepper, ha aggiunto su Twitter: “Chris Bailey ed io ci siamo incontrati quando avevamo circa 14 anni durante una punizione alla Oxley High School e siamo diventati amici intimi che in seguito si sono sviluppati in quella che ho sempre pensato fosse una partnership artistica estremamente forte”.





Chris Bailey, morto il frontman dei Saints

“Non potevo sperare in un cantante migliore. Le mie più sentite condoglianze a sua moglie Elisabet, alle sue sorelle Margaret, Carol e Maureen e al resto della sua famiglia e ai suoi cari”. Chris Bailey era nato in Kenya ma era cresciuto brevemente nell’Irlanda del Nord prima che la sua famiglia si trasferisse a Brisbane.

Chris Bailey, insieme a Kuepper e il batterista Ivor Hay hanno iniziato a suonare insieme per la prima volta quando erano al liceo. Chiamarono la loro band Kid Galahad and the Eternals prima di passare ai Saints nel 1974.

Il loro singolo di debutto autoprodotto, “(I’m) Stranded” è diventato un successo a sorpresa nel Regno Unito e il gruppo è stato rapidamente firmato con la EMI, che ha pubblicato il loro album di debutto – anch’esso intitolato (I’m) Stranded – l’anno successivo. Chris Bailey e i Saints hanno pubblicato 14 album in studio, l’ultimo, King of the Sun , arrivato nel 2012.

