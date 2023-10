Mattinata da incubo per il cantante italiano, arrestato insieme a sua moglie durante una grande operazione dei carabinieri. In totale sono stati 27 i soggetti interessati dalla misura dei militari e tra questi sono spiccati i loro nomi. Pesantissima l’accusa nei confronti dell’artista e della coniuge, che fino a poche ore prima di essere ammanettati. Attualmente si trovano rinchiusi in carcere e sono ovviamente a disposizione della magistratura.

Un vero e proprio choc per i fan del cantante italiano, che mai avrebbero immaginato che potesse essere arrestato. Anche sua moglie è stata coinvolta in questo blitz dei carabinieri, avvenuto nella città di Napoli. I reati contestati ‘a vario titolo’ ai 27 sono, come riferito da Fanpage: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, ma non solo.

Cantante italiano arrestato insieme alla moglie: le pesanti accuse

Sempre stando a Fanpage, il cantante italiano arrestato in compagnia della moglie sarebbero implicati in affari con il clan Di Lauro di Secondigliano. Il rapporto con questa organizzazione camorristica sarebbe stato basato sul finanziamento dell’allestimento di una fabbrica di sigarette, infatti c’era l’importazione di tabacco grezzo da paesi stranieri e poi avveniva il confezionamento dei pacchetti di sigarette che venivano venduti in Italia ma anche fuori dai confini nazionali. E avrebbero commesso anche altri atti illeciti.

L’artista finito in manette è il cantante neomelodico Tony Colombo, mentre sua moglie è Tina Rispoli. Secondo quanto appurato dagli investigatori, i due avrebbero inoltre creato un brand di abbigliamento con il marchio Corleone e messo a punto una bevanda energetica chiamata 9 millimetri, che sono “evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata”. Colombo e Rispoli sono presunti innocenti fino al terzo grado di giudizio, ma certamente la loro posizione è davvero molto delicata.

Tony Colombo ha 37 anni ed è originario di Palermo, mentre Tina Rispoli ne ha 49. I due si sono uniti in matrimonio il 28 marzo del 2019 nella città di Napoli. Lei è la vedova del boss camorristico Gaetano Marino, ammazzato brutalmente il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina.