Pochi giorni fa l’annuncio del primo figlio in arrivo, ora la notizia dell’arresto. La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane cantante: l’artista è indagato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Le indagini sono iniziate dopo la sparatoria avvenuta in via Cusago a Settimo Milanese, comune dell’hinterland milanese: l’episodio si è verificato l’11 luglio scorso, quando due ragazzi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco alle gambe.

Quella sera gli investigatori erano intervenuti perché avevano trovato un giovane con una leggera abrasione alla gamba, ma aveva specificato di non voler raccontare nulla in merito all’accaduto. Pochi minuti dopo la sparatoria, al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate (Monza e Brianza) era arrivato un altro ragazzo con una ferita d’arma da fuoco sempre a una gamba. Anche in questo caso, aveva fornito una ricostruzione piuttosto lacunosa, dicendo di essere stato aggredito da 5 sconosciuti.

Arrestato il giovane cantante: è accusato di tentato omicidio

Shiva, noto rapper milanese di 24 anni al secolo Andrea Arrigoni, è ora accusato di aver sparato a due rivali che lo scorso 11 luglio avevano cercato di aggredire lui e i suoi amici fuori dalla casa discografica “Milano ovest”, la stessa che produce l’artista originario di Legnano. Cinque milioni al mese di ascolti su Spotify e quasi due milioni di follower su Instagram, si trova ora in carcere a San Vittore.

Gli agenti della squadra mobile, guidati da Marco Calì, hanno ricostruito l’agguato, verosimilmente legato a vecchi dissidi nel mondo rap. Nelle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza del parcheggio si vedono tutte le fasi del raid poi finito con la sparatoria: dall’arrivo di due uomini incappucciati (i due che poi resteranno feriti, ndr) fino alla reazione di Shiva, che impugna l’arma e spara, ricostruisce il sito Milano Today.

Come detto, Shiva aveva da poco annunciato che sarebbe presto diventato papà. “Sta arrivando il nuovo principe di Milano”, aveva scritto nella didascalia del post con la foto dell’ecografia e lasciando dunque intendere che è un maschietto. Della futura mamma si sa poco e niente, solo che si chiama Laura Maisano e che da tempo sarebbe accostata al nome dell’artista milanese.