Incredibile episodio durante il concerto di Taylor Swift. La cantautrice e attrice americana è stata protagonista nel fine settimana al Soldier Field di Chicago per la serata conclusiva del suo Taylor Swift Eras Tour. E non solo per le sue performance sempre particolarmente apprezzate. Negli ultimi tempi, d’altronde, l’artista ha battuto record su record. Per la 67esima settimana, ad esempio, è in cima alla classifica Billboard Artist Top 100.

Per Taylor Swift e il suo caloroso pubblico si è trattato dell’ennesimo show da tutto esaurito con luci, colori e suoni che hanno mandato in visibilio tutti i presenti. Ma ad un certo punto è successo qualcosa di davvero insolito. La cantante si è fermata, si è girata verso la folla e scusandosi ha ammesso: “Ho ingoiato un insetto, mi dispiace tanto…”.

Taylor Swift ingoia un insetto, la reazione del pubblico

Subito dopo aver candidamente ammesso di aver ingoiato un insetto Taylor Swift è sembrata a disagio: “Oh, mio ​​Dio c’è qualche possibilità che nessuno di voi l’abbia visto?”. Nel frattempo però il pubblico ha reagito con una fragorosa risata contribuendo a smorzare la tensione per l’inconveniente. La stessa cantante, infatti, si è subito ripresa e ha pure scherzato sull’accaduto: “Era delizioso“.

Il concerto dal vivo è proseguito senza ulteriori sorprese e Taylor Swift ha seguito per intero la scaletta dei brani prevista. La stessa cantante, superato lo spiacevole episodio, ha aggiunto scherzando: “Questo succederà di nuovo… Ci sono così tanti insetti. Ce ne sono mille”.

📹 | Taylor Swift after she swallowed a bug on stage tonight #ChicagoTSTheErasTour pic.twitter.com/AOeEQdjMY2 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) June 5, 2023

Durante il concerto di Chicago Taylor Swift ha anche speso parole di adesione al “Pride Month”. Giugno è infatti il mese dell’orgoglio LGBT, una ricorrenza internazionale che si ripete ogni anno. L’iniziativa punta a ricordare l’importanza della lotta per i diritti LGBT ed è dedicata alla celebrazione e commemorazione dell’orgoglio lesbico, gay, bisessuale e transgender.

