Chitarrista ucciso dal figlio. È choc in Canada per l’omicidio di Gord Lewis, 65 anni, membro della rock band Teenage Head, trovato senza vita e in evidente stato di decomposizione una settimana dopo la morte. Il figlio 41enne del rocker, Jonathan Lewis, è stato arrestato e accusato di omicidio di secondo grado mentre il dipartimento di polizia di Hamilton in Ontario continua a indagare sul caso.

Il membro co-fondatore della band punk rock Teenage Head è stato scoperto dalla polizia durante il fine settimana e il corpo era in evidente stato di decomposizione, cosa che ha costretto le autorità a effettuare il test del Dna per risalire alla sua identità. I poliziotti hanno descritto l’incidente come “isolato”, ha riferito l’Hamilton Spectator e che l’uomo è stato ucciso dal figlio.





Chitarrista ucciso dal figlio, addio a Gord Lewis dei Teenage Head

L’account Instagram della band, nel frattempo, ha confermato la morte di Gord. “Abbiamo il cuore spezzato e stiamo ancora cercando di elaborare la perdita del nostro amico, compagno di band e fratello Gord Lewis. I nostri cuori sono con la sua famiglia e tutto ciò che lo conosceva e lo amava”, si legge nella didascalia. “Gord è stato una forza e un’ispirazione per molti. Ci sei stato portato via troppo presto.”

“Stiamo continuando a cercare testimoni e a rivedere i video nell’area”, hanno spiegato dal dipartimento di polizia che sta indagando sul caso. La morte di Gord è stata confermata lunedì dalla band, che ha condiviso un post toccante su Instagram, mentre dai familiari non è arrivata nessuna ufficialità della notizia.

Il chitarrista ucciso dal figlio ha co-fondato la band punk rock Teenage Head nel 1975 insieme al cantante e batterista fondatore Frankie Venom e al cantante Dave Desroches, e la band ha continuato a esibirsi in tutto il paese prima di trovare fama mondiale. Alcune delle canzoni più famose di Teenage Head sono “Let’s Shake” e “Some Kinda Fun”. La morte del rocker non è la prima del gruppo, Frankie Venom è morto nel 2008 dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro alla gola.

“Una vita per la recitazione”. Dalle serie tv ai film, cinema in lutto per la scomparsa dell’attore