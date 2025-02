Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è uno dei concorrenti di Sanremo 2025. L’artista è un rapper italiano che ha raggiunto la popolarità grazie al collettivo musicale Dark Polo Gang. Prima di affermarsi nel mondo della musica, ha avuto esperienze come attore da bambino, apparendo in film celebri come “Viaggi di nozze“, “Paparazzi” e “L’ombra del gigante“.

Inoltre, è stato tra i protagonisti della serie televisiva “Tutti per uno”. Con il tempo, si è avvicinato sempre di più al panorama musicale e nel 2014, insieme agli amici Dark Side, Dark Pyrex e Dark Wayne, ha dato vita alla Dark Polo Gang, pioniera della musica trap in Italia, già molto seguita negli Stati Uniti grazie ad artisti come Gucci Mane, Young Jeezy e T.I.

Nel 2015 il gruppo ha rilasciato il primo mixtape, “Full metal dark“, che ha ottenuto un ottimo riscontro, spingendoli a proseguire. Nel 2017, hanno pubblicato l’album d’esordio “Twins”, che ha conquistato i primi posti delle classifiche. Nel 2018 Tony Effe e il suo gruppo hanno firmato un contratto con Universal Music Group, con cui hanno prodotto gli album “Sick Side” e “Trap Lovers”.





Nello stesso anno, il rapper è stato protagonista della docuserie “Dark Polo Gang – La serie” e, insieme ai colleghi, ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma “StraFactor”, spin-off di “X Factor”.

Nel 2021 Tony Effe ha debuttato come solista con l’album “Untouchable” (ma continua a collaborare con gli amici della Dark Polo Gang) da cui sono stati estratti brani come “Colpevole” con Geolier, “Effe” e “Mi piace” con Sfera Ebbasta. Nel 2023 è un grande successo il singolo cantato con Emma “Taxi sulla Luna”, mentre nel 2024 ha lanciato i brani “Miu Miu” e soprattutto “Sesso e samba“, quest’ultimo realizzato insieme alla cantante ed ex vincitrice di Amici Gaia e diventato un vero e proprio tormentone estivo.

Tony Effe è fidanzato con Giulia De Lellis, nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne. La loro relazione, ufficializzata nel 2024, ha suscitato grande interesse mediatico. In passato, il rapper ha avuto storie con altre giovani famose, tra cui la modella Vittoria Ceretti e, soprattutto, l’influencer Taylor Mega. Con quest’ultima ha avuto una relazione durata diversi anni e terminata nel 2019.

