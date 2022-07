Alberto Urso, l’ex Amici fuori dall’oblio con una notizia-bomba: come è cambiato

Che fine ha fatto Alberto Urso. L’ex allievo e vincitore di Amici – ha partecipato all’edizione 18 nel 2019 – è tornato sui social con una bellissima notizia: il cantante lirico entrerà a far parte del gruppo di fama internazionale The Tenors e non vede l’ora di poter iniziare questa nuova e bellissima avventura.

“Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, “The Tenors”! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”, ha scritto sui social Alberto Urso pubblicando una foto insieme agli altri membri del gruppo.





Che fine ha fatto Alberto Urso: l’ex Amici nel gruppo The Tenors

Che fine ha fatto Alberto Urso? C’era aria di cambiamento, perché qualche giorno fa, prima di compiere 25 anni, il vincitore di Amici aveva dovuto annunciare la cancellazione degli impegni musicali motivando la scelta anticipando, ma non svelando, la bellissima notizia: “Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto”, aveva scritto.

“Quante cose devo dirvi…presto. Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!! Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto!”, aveva annunciato il vincitore di Amici 18.

Che fine ha fatto Alberto Urso – E ancora un ringraziamento ai fan che in questi tre anni, nonostante la pandemia, hanno cercato di seguirlo e incoraggiarlo nel proseguire la sua carriera: “Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! Rimanete connessi. Manca davvero poco! Vi voglio bene!”, aveva detto Alberto Urso spiegando poi ai fan di chiedere il rimborso per i biglietti acquistati.

Alberto Urso, la notizia tanto attesa è arrivata. Tutti impazziti per l’annuncio