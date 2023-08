Momento sempre più delicato per Celine Dion, le cui condizioni di salute sarebbero ormai in peggioramento. La situazione clinica della straordinaria cantante è tutt’altro che rosea e giorno dopo giorno l’ipotesi più brutta sta prendendo il sopravvento. Il rischio di non poter più ammirare le sue performance musicali è sempre più grande, anche perché le ultime indiscrezioni sul suo conto stanno veramente mettendo tutti in allarme.

Arrivano quindi solamente brutte notizie per Celine Dion. Le condizioni di salute non danno alcun cenno di miglioramento e le possibilità che non la vedremo più cantare in pubblico sono aumentate. Lei soffre di una particolare patologia, che indubbiamente la debilita e non le permette di essere in grado di muoversi senza problemi. Non a caso, solamente lo scorso mese di maggio, sono stati cancellati i suoi concerti fino all’anno prossimo.

Celine Dion, le condizioni di salute peggiorano: “Non ce la fa a esibirsi”

Quindi, è stato scoperto qualcosa in più su Celine Dion e le conseguenze della sua malattia, che sta mettendo sempre più a repentaglio le sue condizioni di salute. Alcune persone che conoscono l’artista hanno rilasciato un’intervista a Radaronline e qui sono stati rivelati dei dettagli non rassicuranti: “È così debilitata che odia uscire di casa anche solo brevemente“. Poi altre fonti hanno confidato altri particolari al National Enquirer.

Celine Dion potrebbe anche dire addio alla musica e ritirarsi quindi definitivamente: “Ha difficoltà a camminare, la sua schiena è diventata curva e gli spasmi muscolari, a volte, sono insopportabili“. Quindi, potrebbe davvero non farcela più a cantare davanti ai suoi fan e potrebbe definitivamente mollare. Ma non abbiamo ancora riscontri ufficiali, quindi questo tipo di notizia sarà eventualmente confermata o meno dalla stessa cantante.

Dion combatte contro la sindrome della persona rigida, che come riportato dal sito Msdmanuals.com, è “un disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi”. Proprio i sintomi riferiti dagli amici di Celine.