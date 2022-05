“Non sto bene…”. Celine Dion, tour annullato: la decisione costretta dopo due rinvii

Per maggio 2022 era previsto il tour europeo di Celine Dion, ma dopo il rinvio di gennaio la cantante canadese ha dovuto annunciare un altro rinvio, questa volta direttamente al prossimo anno. Celine Dion lo ha annunciato tramite un video pubblica alcune ore fa sl suo account Instagram.

Il concerto si sarebbe dovuto tenere a Birmingham il prossimo 25 maggio, era già stato rinviato nel 2021. Nel filmato postato sui social Celine Dion appare in primo piano e molto elegante, dice di sentirsi molto meglio ma di avere ancora degli spasmi muscolari che non le permettono di essere al 100% sul palco.





Celine Dion rinvia di nuovo il tour a causa dei problemi di salute

Mi dispiace tanto, sono rattristata di essere costretta a spingere ancora una volta gli spettacoli. La prima volta è stata ovviamente a causa della pandemia e questa volta è la mia salute che mi costringe a rimandare gli spettacoli del tour europeo… mi sento un po’ meglio, ma ho sempre gli spasmi muscolari. Devo essere in buona forma, in buona salute per poter dare il 100% di me stessa sul palco perché è quello che vi meritate – Céline xx”, ha scritto la cantante a corredo del filmato.

La cantante ha rassicurato i fan sui lenti progressi raggiunti con le cure farmacologiche che sta assumendo: “La buona notizia è che finalmente sto un po’ meglio. Sta andando molto lentamente ed è frustrante. Mi sto facendo curare dai medici, sto prendendo dei farmaci, ma sto ancora avendo alcuni spasmi, e ci sta volendo molto più tempo per recuperare di quanto sperassi”.

Sembrava che Celine Dion potesse superare quanto prima le sue problematiche di salute, invece la situazione è indubbiamente più grave del previsto. “Speravo di stare bene per quel periodo, ma suppongo che dovrò essere ancora più paziente e seguire le indicazioni dei medici. Spero di tornare in piena salute al più presto”, aveva detto a febbraio quando aveva annunciato il rinvio dei concerti in Canada ma sperava ancora di poter essere pronta per il tour europeo.

