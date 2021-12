“Ce la sta mettendo tutta”. Celine Dion, i problemi di salute e tutti i concerti annullati: come sta ora

Celine Dion è una delle cantanti più famose al mondo. Da qualche settimana sta facendo preoccupare i tantissimi fan per le sue condizioni di salute: è molto indebolita a causa di spasmi muscolari gravi e persistenti. Il suo staff è intervenuto per annunciare la cancellazione di una serie di concerti a Las Vegas a causa delle sue condizioni di salute: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare”, dice un suo parente alla rivista ‘Here’, spiegando che la regina del pop sentimentale “soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita”.

La sorella della cantante, Claudette, ha detto che questo stato di malessere della Dion è dovuto anche alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”. Céline Dion, 53 anni, soffre di “spasmi muscolari gravi e persistenti”, che le impediscono di salire sul palco. “Quello che le accade – ha spiegato la sorella – è doloroso. Ma non c’è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto”.

Anche la stessa Celine Dion aveva commentato la cancellazione del concerto di Las Vegas e dei suoi prossimi impegni: “Ho il cuore spezzato da questo. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter aprire questo novembre mi rattrista oltre le parole. Ora devo concentrarmi per stare meglio…voglio superare tutto questo il prima possibile”.





Anche se il problema di Celine Dion è abbastanza serio come ha riferito la sorella Claudette, ora a parlare è una sua grande amica. Si tratta della conduttrice canadese Julie Snyder e questa volta le parole sulle condizioni di salute di Celine Dion sono molto più rassicuranti. “Céline è una donna intensa che non fa nulla a metà, ha affermato la Snyder in un’intervista esclusiva al settimanale francese Gala

“Così quando si è appassionata alla danza, ad esempio, si è dedicata interamente ad essa – ha poi aggiunto -. Le ha fatto bene prendersi una pausa, ma penso che oggi sia ancora più motivata a tornare sul palco. Ce la sta mettendo tutta per superare questo momento, perché non vede l’ora di tornare in scena. Soffre ancora per le difficoltà della premenopausa, ma Céline è una guerriera, non fa mai niente a metà, a 53 anni è ancora una donna capace di fare la differenza, lo dimostrerà anche stavolta”.