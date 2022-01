“Speravo di stare bene”. Celine Dion, ancora problemi di salute: tour annullato. Ecco cosa ha

Ancora brutte notizie per la grande cantante Celine Dion, alle prese con seri problemi di salute che le stanno creando molti disagi da ormai diverso tempo. E ancora una volta è stata costretta ad annullare il suo tour musicale perché la situazione non si è ancora normalizzata. Il peggioramento del suo stato clinico è stato confermato dalla stessa artista attraverso un post sui social network. Non potrà quindi soddisfare i suoi fan, che avrebbero dovuto presenziare nei sedici tour nel Nord America del ‘Courage World Tour’.

Celine Dion aveva rinviato anche gli show previsti lo scorso mese di novembre e aveva affermato: “Ho il cuore spezzato da questo. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter aprire questo novembre mi rattrista oltre le parole. Ora devo concentrarmi per stare meglio…voglio superare tutto questo il prima possibile”. E una sua amica aveva aggiunto: “Céline è una donna intensa che non fa nulla a metà”. Ora il nuovo aggiornamento sulle sue condizioni.

Sembrava che Celine Dion potesse superare quanto prima le sue problematiche di salute, invece la situazione è indubbiamente più grave del previsto. Niente da fare dunque per i suoi concerti che avrebbero avuto luogo a partire da marzo a Denver e in altre 15 città, situate negli Stati Uniti e in Canada. Commovente il messaggio postato dalla donna: “Speravo di stare bene per quel periodo, ma suppongo che dovrò essere ancora più paziente e seguire le indicazioni dei medici. Spero di tornare in piena salute al più presto”.





E poi Celine Dion ha postato ancora sui social: “Spero che termini la pandemia per tutti noi e non vedo l’ora di tornare di nuovo sul palco. Mi sono arrivate parole di coraggio sui social media, sento il vostro amore e supporto e questo significa molto per me”. Non dovrebbero esserci disagi per il tour che inizierà a maggio in Inghilterra, nella città di Birmingham, anche se bisognerà valutare il tutto a ridosso di quel periodo. La cantante soffre di spasmi muscolari severi e persistenti, che non le danno pace.

Celine Dion, originaria del Canada, è nata il 30 marzo del 1968 a Charlemagne. Nel 2019 è risultata essere, stando alla rivista ‘Forbes’, la terza artista femminile più ricca del mondo, infatti ha un patrimonio di 450 milioni di dollari. Recentemente, l’8 maggio del 2021 ha ottenuto il Dottorato Onorario dal ‘Berklee College of Music’ e il 19 ottobre ha comunicato i suoi primi problemi di salute.