Terribile lutto per la cantante Carly Simon. Le sorelle Joanna e Lucy sono morte di cancro a un giorno di distanza l’una dall’altra. “Sono piena di dolore nel parlare della morte di Joanna e Lucy Simon”, ha scritto la cantante.

L’artista ha lasciato una breve dichiarazione alla rivista Today. “La loro perdita sarà lunga e inquietante. Per quanto triste sia questo giorno, è impossibile piangerle senza celebrare le loro incredibili vite. Eravamo tre sorelle che si alternavano per tracciare sentieri e segnare percorsi l’una per l’altra. Le co-custodi dei nostri”, ha detto l’artista americana.

Leggi anche: Lutto per la coppia di giornalisti italiani: il figlio Francesco, 18 anni, investito e ucciso sul marciapiede





Carly Simon, morte di cancro le sorelle della cantante

“Non ho parole per spiegare la sensazione di essere improvvisamente l’unica figlia rimasta in vita Richard e Andrea Simon”, ha scritto la cantante, figlia del cofondatore della Simon & Schuster – una delle più grandi case editrici statunitensi – e di una cantante e attivista per i diritti civili. “Le mie sorelle hanno toccato tutti quelli che hanno conosciuto e tutti saranno fortunati e onorati di portare avanti i loro ricordi”, ha concluso.

Carly Simon è una delle cantautrici più conosciute. Attiva nel panorama country e folk, è diventata famosa in tutto il mondo per il brano You’re so vain. Pubblicato nel 1972, il singolo rimase per tre settimane in vetta alla classifica Billboard Hot 100 e spinse l’artista in cima alle classifiche dell’epoca rendendola un’icona di quegli anni nell’immaginario collettivo.

Carly Simon ha 30 album all’attivo e numerosi premi conquistati: Grammy, un Oscar e un Golden Globe ed è Songwriters Hall of Fame. Le sorelle Lucy e Joanna sono morte a causa del cancro ad un giorno di distanza l’una dall’altra. La prima, cantante e compositrice, è morta di un tumore al seno giovedì 20 ottobre all’età di 82 anni. Joanna, cantante d’opera, è morta di tumore alla tiroide a 85 anni nella sua casa di Manhattan il 19 ottobre.