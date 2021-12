Il cantante morto a 53 anni vittima del Covid. Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale nel Regno Unito, come aveva fatto sapere a inizi dicembre il gruppo sui social dopo aver cancellato alcuni concerti del tour. Ma non erano stati forniti dettagli sulla malattia. Il 16 dicembre scorso, poi, la band ha confermato il ricovero al Manchester Royal Hospital, nel Regno Unito, dall’8 dello stesso mese, dove la star era stata intubata e in coma indotto dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Carlos Marin, cantante spagnolo e membro del gruppo internazionale Il Divo si è spento domenica scorsa a 53 anni. Il Divo era in tournée in Inghilterra come parte del tour che includeva una tappa in Argentina l’8 maggio per presentare l’ultimo album “For Once In My Life: A Celebration of Motown”.

Morto a 53 anni Carlos Marin de Il Divo

“È con enorme dolore che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marin, è morto – si legge nell’ultimo saluto sui social alla star – Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos. Per 17 anni noi quattro abbiamo fatto insieme questo incredibile viaggio de Il Divo, e ci mancherà il nostro caro amico”.





“Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore – David, Sebastien e Urs”. Così scrivono lo svizzero Urs Bühler, il francese Sebastien Izambard e l’americano David Miller nel post in cui annunciano la scomparsa di Carlos Marin con una foto in primo piano del cantante spagnolo.

La band fu creata nel 2013 dal produttore Simon Cowell, famoso per il suo ruolo di giudice in vari reality inglesi e americani e per essere stato il manager di band come i One Direction. Carlos Marin prima di entrare a far parte del gruppo aveva partecipato a produzioni importanti come quelle de I Miserabili, La bella e la bestia e Grease.