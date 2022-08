Caos sull’aereo, cantante arrestato dopo essersi comportato in modo “intimidatorio” e “pazzo” durante un volo da Glasgow all’aeroporto di Londra. Come spiegano i quotidiani locali, al rifiuto dell’hostess di consegnarli una bevanda alcolica, il cantante si è infuriato e ha aggredito il personale di bordo.

“È diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina2, ha riferito un passeggero del volo al The Sun. Il personale di bordo ha tentato di farlo calmare ma il cantante era furibondo. A quel punto è partita la chiamata alla polizia per richiedere l’arresto. L’auto degli agenti è arrivata lungo la pista di decollo e Lee Ryan, 39enne ex membro dei Blue, boy band famosa a cavallo tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila.





Caos sull’aereo, arrestato il cantante dei Blue Lee Ryan

Il cantante è stato prelevato dall’aereo della British Airways, ammanettato e portato nella stazione di polizia per essere interrogato. “È stato arrestato in una stazione di polizia a est di Londra ed è stato rilasciato sotto inchiesta il giorno seguente”, si legge sul The Sun. Lee Ryan ha trascorso la notte in una cella dopo essere stato arrestato con l’accusa di reati di ordine pubblico.

Caos sull’aereo, arrestato il cantante dei Blue Lee Ryan – Non è la prima volta in cui il cantante dei Blue, noto nel Regno Unito anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip inglese, che qualche anno fa ha fatto coming out affermando di essere bisessuale, finisce nei guai con la giustizia. L’anno scorso Lee Ryan era stato processato per eccesso di velocità. Lo scorso anno il cantante ha collaborato con Francesco Monte, ex volto di Uomini e Donne e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, al singolo Work this out.

Caos sull’aereo, arrestato il cantante dei Blue Lee Ryan – “Ciao ragazzi, non sono su Instagram ora, ma ci torno presto e voglio dirvi ciao a tutti, godetevi questo nuovo singolo, con Francesco Monte, Work this out. Sono molto felice di aver unito le forze per questa traccia con Francesco, è una traccia cool. Ciao!”, aveva scritto sul suo profilo Instagram.

