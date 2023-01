“La mia faccia di m***”. La cantante italiana si mostra senza trucco, il video-sfogo

Senza trucco per via del braccio destro ingessato. Così la cantante italiana si è presentata sui social con un video pubblicato sul suo canale TikTok. Chiara Galiazzo esattamente dieci anni fa vinse X Factor, salendo solo pochi mesi dopo sul palco del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico grazie ai brani Il Futuro che Sarà e L’esperienza dell’amore (scritta da Federico Zampaglione dei Tiromancino).

Oggi è tornata sui social con un video sul make up e spiegando di sentirsi una ”faccia di me***” perché impossibilitata a truccarsi a causa del braccio destro ingessato. Con ironia, la cantante ha provato a truccarsi con la mano sinistra mostrando il risultato.

Chiara Galiazzo senza trucco: “La mia faccia di me***”

Secondo Chiara Galiazzo il risultato del make up non è stato dei migliori e quindi ha commentato spiegando che per i prossimi mesi uscirà con ”la mia faccia di mer***“. Tra i commenti, però, i suoi fan sono intervenuti dicendole che anche senza trucco è molto bella e di non usare più parole come ”schifo’ o ”faccia di me” per descriversi.

Chiara Galiazzo è sempre stata molto ironica e sicuramente anche in questo video ha deciso di mostrarsi così per ironizzare sul suo volto senza trucco e far fare anche due risate ai suoi fan. “Sei bella anche struccata”, “Sei dolcissima”, “Bella anche senza niente”, si legge tra i commenti del video pubblicato dalla cantante sul suo canale TikTok.

I fan di Chiara Galiazzo sono intervenuti per tirare sul il suo morale e dirle che anche senza trucco è comunque bellissima. Alla fine del video la cantante vincitrice di X-Factor ha spiegato che il trucco realizzato con la mano sinistra è stato un fallimento totale e, tra le risate, ha confessato che fino a quando la frattura guarirà uscirà da casa acqua e sapone.