Brutte notizie per i fan della cantante italiana, che purtroppo ha annunciato di essere costretta ad un periodo di stop forzato per un imprevisto di natura fisica. Ha ammesso di non stare bene attraverso un video diffuso sul suo profilo Instagram ufficiale. Oltre a scrivere il messaggio, in cui annuncia anche la cancellazione di due concerti, Francesca Michielin ha voluto anche dire tutto a voce, parlando di un problema di salute che l’ha colpita.

Un momento sicuramente non semplice per l’artista, che però non può fare altrimenti come ha spiegato in queste ore. Francesca Michielin deve necessariamente alzare per ora bandiera bianca per un problema di salute, individuato dai medici. Questi ultimi hanno inoltre preso una decisione, infatti le hanno rivelato che c’è la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere al più presto questa problematica.

Francesca Michielin ha un problema di salute: concerti annullati

Entrando nei dettagli di quanto comunicato da Francesca Michielin, queste le sue parole in riferimento al problema di salute che deve farla fermare subito: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”.

E ppi la Michielin ha aggiunto ancora: “Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova“. Quindi, non si tratta fortunatamente di niente di grave e tra circa un mese tornerà ad essere protagonista sul palco e in televisione, come presentatrice di X-Factor.

Michielin, 28 anni, è diventata famosa nel 2011 grazie al successo a X-Factor. Da segnalare anche due ottimi secondi posti a Sanremo nel 2016 e 2021. L’anno scorso è finita anche nella lista 100 Women 2022, redatta dalla rivista Forbes.