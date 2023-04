“Lo hanno trovato così”. Musica sotto choc per il suicidio del cantante da 4 milioni di fan, aveva solo 25 anni: la notizia poco fa (FOTO)

Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa di una delle star più amate dai giovani. Il cantante è stato trovato morto all’età di 25 anni, ha annunciato la sua etichetta discografica. Secondo quanto riferito dai media, il 25enne è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento e la causa del decesso sarebbe il suicidio. L’ipotesi più accreditata è che il cantante si sia tolto la vita ma la conferma non è ancora arrivata.

“Sembra che si sia tolto la vita, ma l’autopsia è in fase di revisione per determinare la causa esatta della morte”, ha detto la polizia intervenuta sul luogo del ritrovamento del cadavere dopo la chiamata di soccorso da parte del manager del cantante. “Ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo”, si legge in un tributo dalla sua etichetta Fantiago.

Leggi anche: “Se n’è andato così”. La morte choc del cantante: la scoperta dopo l’autopsia





Cantante morto suicida a 25 anni, è la star del K-pop Moonbin

È entrato nel mondo dello spettacolo come attore e modello bambino negli anni 2000. Moonbin, 4 milioni di follower su Instagram, ha debuttato come attore nel 2009, quando a 11 anni ha recitato nella popolare serie drammatica coreana Boys Over Flowers. All’età di 18 anni, è entrato a far parte della famosa boy band Astro nel 2016ed è diventato una star del K-pop, la Korean pop, che ha preso piede nella Corea del Sud alla fine degli anni ’90.

Sui social media del cantante sono arrivati tantissimi messaggi e condoglianze. E i fan hanno espresso il loro turbamento per la sua morte, l’ultima a puntare i riflettori sulle pressioni spesso intense che le celebrità del K-Pop devono affrontare nell’industria musicale. Gli artisti K-pop non hanno davvero una vita al di fuori dell’essere una pop star. Iniziano ad allenarsi in tenera età. Non vanno a scuola o fanno amicizie regolari. È davvero difficile per loro vedere la vita al di fuori del K -mondo pop”, aveva detto Moonbin in un’intervista di qualche anno fa.

Dal 2020, Moonbin si esibiva in duo con un altro membro di Astro, Sanha. Moonbin & Sanha erano nel bel mezzo di un tour mondiale e la loro ultima esibizione è stata a Bangkok l’8 aprile. L’etichetta Fantiago ha detto che tutti i membri di Astro torneranno a Seoul giovedì per riunirsi per la veglia funebre di Moonbin. La Corea del Sud ha il più alto tasso di suicidio giovanile tra i paesi sviluppati. Mentre il suo tasso di suicidi complessivo sta diminuendo, i decessi di ventenni sono in aumento. La sola industria K-pop ha visto quattro suicidi negli ultimi anni.