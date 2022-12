Musica in lutto per la scomparsa del cantante. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry, nostro meraviglioso amico, fratello e uno dei migliori cantanti, cantautori e parolieri che questo paese abbia mai prodotto”, ha detto il gruppo sulle pagine social dando la notizia della scomparsa del cantante.

“La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano la vera essenza della vita… gioia, dolore, umorismo, lotta per la giustizia, ma soprattutto amore”, si legge ancora. “Terry era un marito e un padre meraviglioso e una delle anime più gentili, divertenti e genuine – si legge ancora nella nota –. La sua musica e le sue performance racchiudevano l’essenza stessa della vita… la gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per la giustizia, ma soprattutto l’amore”.

Cantante dei The Specials morto, Terry Hall aveva 63 anni

“Mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato e lasciano dietro di sé il dono della sua notevole musica e della sua profonda umanità. Terry lasciava spesso il palco alla fine degli spettacoli che confermano la vita degli Specials con tre parole… ‘Amore Amore Amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così triste”, si legge nel post in ricordo del cantante scomparso.

Nato nel 1959 e originario di Coventry, Warwickshire (Inghilterra occidentale), il cantante è Terry Hall è salito alla ribalta con gli Specials alla fine degli anni Settanta. Era il cantante della band britannica The Specials, tra le più rappresentative band Ska inglesi, ed è morto all’età di 63 anni a causa di una malattia che andava avanti da qualche tempo. Terry Hall ha cantato i successi Gangsters, Too Much Too Young e soprattutto Ghost Town, che nel 1981 passò tre settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito.

Il cantante degli Specials ha contribuito allo sviluppo del cosiddetto “2 tone ska”, un vero e proprio genere musicale nato nel Regno Unito che univa lo ska, il punk e la new wave. Terry Hall ha lasciato gli Specials per formare i Fun Boy Three con altri due compagni della band. Nel 1994 è diventato solista e ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale internazionale come Damon Albarn, il cantante dei Blur, il rapper Tricky, i Gorillaz e Lily Allen.