Tragedia per la star internazionale. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, ma anche una storia di amore e grandissima amicizia tra due persone. Uno è un cantautore e personaggio televisivo molto noto in tutto il mondo che ha venduto quasi 20 milioni di copie tra singoli e album. Oggi è all’apice del successo e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. L’altro è Bastian, piccolo angelo che a soli 14 anni ha lasciato questo mondo al termine di una terribile malattia.

Con uno straziante post su Instagram, dove conta oltre 60 milioni di follower, il cantante ha annunciato a tutti la morte di quello che considerava suo fratellino. I due si erano conosciuti nel 2021, per il piccolo lui era il cantante preferito. Da quel momento si è creato un bellissimo legame come le parole della star testimoniano sui social: “Con il cuore a pezzi, devo informarvi che Bastian ci ha lasciato”, così inizia il suo messaggio di addio.

Il dolore di Maluma per la perdita del ‘fratellino’ Bastian

Stiamo parlando di Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londoño Arias, ritenuto uno degli artisti di maggior successo e influenza della musica latinoamericana urban. Fin dal primo momento Maluma si è legato tantissimo a Bastian, che considerava suo fratellino acquisito e che chiamava “Il bambino che ride“. Ora che Bastian non c’è più il cantante gli ha dato addio con un messaggio particolarmente toccante.

Maluma ha postato una foto in cui appare in compagnia di Bastian, già provato dal tumore. La morte del piccolo ha provocato nel cantautore di Medellin “un enorme vuoto che niente e nessuno potrà colmare“. Nel post fa capire quanto volesse bene a Bastian e che tipo di rapporto si fosse instaurato: “Il mio Maestro, la mia guida, il mio amico, il mio fratellino ci ha lasciato affidandoci tutti i suoi insegnamenti”.

“Ti amo – conclude Maluma rivolgendosi a Bastian che ora è in cielo – ti amerò per sempre mio Principe. Ci vediamo sulla strada”. Il cantautore aveva anche donato una casa alla famiglia del piccolo, di umili origini, attraverso la fondazione “El Arte de los Sueños” (“L’Arte dei Sogni”, ndr). E ha iniziato a interessarsi delle problematiche delle persone colpite dal cancro. La loro storia ha colpito tantissime persone e oggi sono in molti a dedicare al piccolo Bastian parole di dolore e commozione.

