Musica sotto choc e in lutto per la scomparsa del cantante 28enne. La sua morte è stata confermata dalla sua famiglia, che ha condiviso un tributo sui social media dopo che il musicista è stato filmato mentre Costa Titch crollava sul palco durante un’esibizione a un festival.

Una morte che ha sconvolto i fan e la famiglia del giovane cantante, diventato famoso nel 2021 grazie a un brano diventato virale su TikTok. Il singolo “Big Flexa” è stato uno dei più utilizzati dagli utenti del social network. Grazie al successo del singolo, il cantante Costa Titch ha pubblicato un remix della canzone insieme al musicista e rapper statunitense ma di origine senegalesi Akon. L’artista con il quale ha collaborato è diventato famoso nel 2004 con il singolo Trouble e Smack That in collaborazione con Eminem.

Leggi anche: “Ti amavo tantissimo”. Lutto per Madonna, la terribile notizia solo qualche ora fa. Fan sotto choc





Costa Titch, il cantante muore durante il concerto

“La morte ha tragicamente bussato alla nostra porta. Derubandoci del nostro amato figlio, fratello e nipote, Constantinos Tsobanoglou (28), che il Sudafrica aveva imparato ad amare e idolatrare con il suo nome d’arte “Costa Titch“. È con profondo dolore che in questo momento ci troviamo a dover riconoscere la sua scomparsa’, hanno scritto i suoi cari.

“Siamo grati per i soccorritori e tutti i presenti nelle sue ultime ore su questa terra. Come famiglia ci troviamo di fronte a un momento difficile mentre cerchiamo di dare un senso a ciò che ci è accaduto e chiediamo che ci sia concesso il tempo e lo spazio per riunirci. La famiglia Tsobanoglou ti ringrazia per l’amore e il sostegno che hai dato a nostro figlio e che tu possa continuare a sollevarlo anche nello spirito. Per favore, tienici nelle tue preghiere”, ha scritto la famiglia di Costa Titch.

Prima che la sua famiglia rilasciasse la dichiarazione che confermava la sua morte, sui social media circolavano filmati di Tsobanoglou che si esibiva all’Ultra Music Festival al Nasrec Expo Center di Johannesburg. Nato a Nelspruit, Tsobanoglou, noto come Costa Titch, ha iniziato la sua carriera come ballerino di supporto, prima di diventare un cantante rap. Si è esibito nel popolare stile amapiano ed era noto per aver integrato la cultura tradizionale sudafricana con i ritmi trap.