Annuncio importantissimo e dichiarazioni molto significative da parte della nota cantante italiana, che ha svelato di avere un interesse sia per gli uomini che per le donne. E attualmente c’è proprio una lei nella sua vita sentimentale. Parliamo di BigMama, che ha fatto coming out con parole molto sentite sia a Rolling Stone che al Corriere della Sera. E si è anche soffermata sul sesso maschile, infatti i ragazzi avrebbero molte più difficoltà ad esternare il proprio orientamento sessuale rispetto alle ragazze.

Ma BigMama non è certamente una delle poche cantanti ad aver fatto coming out. Infatti, alcuni mesi fa Rebel Wilson ha addirittura rivelato di essere pronta a sposarsi con la sua compagna. per fare la pazzesca proposta di matrimonio alla fidanzata ha scelto un luogo incantevole, ovvero il parco Disneyland. Anche perché l’attrice aveva annunciato così il suo orientamento sessuale: “Pensavo di cercare un principe Disney e invece avevo bisogno di una principessa”. Il commento di Rebel è stato inequivocabile: “Abbiamo detto sì“.

BigMama, arriva il coming out della cantante

Dunque, BigMama ha fatto così il suo coming out: “Gli uomini mi fanno paura perché tutte le cose brutte che mi sono capitate le ho subite da loro, sono stata anche toccata e palpata in metro, le donne al massimo ti insultano sui social. Se non ci fossero gli uomini potrei uscire anche nuda. Se sono lesbica? No, bisessuale. E qui si capisce che la sessualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini”. E ha anche detto di avere una fidanzata.

L’artista ha anche spiegato le sue difficoltà quando era ancora molto piccola: “Mi ponevo problemi sulla mia sessualità quando ero piccola e abitavo in un paesino in provincia di Avellino. Ma appena mi sono trasferita a Milano per l’università, ho cominciato a vivere la mia vita senza paranoie. Per gli uomini gay è più complicato, l’Italia non è ancora pronta. Per una parte del pubblico spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità”. Mentre BigMama ora si è sentita finalmente libera di dire tutto ai suoi fan.

BigMama ha 24 anni ed è originaria di Avellino. Il suo vero nome è Marianna Mammone. Nello scorso Festival di Sanremo, è stata protagonista nella serata delle cover insieme alla collega Elodie. Era stata notata da tutti per la prima volta durante il Primo Maggio di Roma del 2022.