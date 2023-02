Terribile lutto per il cantante. Il figlio 16enne è morto a seguito di un incidente stradale ed è stato lo stesso artista a darne l’annuncio. Sui social, accanto a a una foto del ragazzo, il cantante ha scritto: “Non c’è modo che io possa scriverlo, ma lo sono…. Nostro figlio è stato ucciso ieri notte. Aveva solo 16 anni ed era una vera leggenda”.

“Anima gentilissima, gentile, amico di tutti. Se lo conoscevi, lo sai. Non lo dimenticheremo mai finché saremo qui sulla terra. Non ho idea del perché succedano cose del genere. Siamo completamente sotto shock e non sappiamo cosa riserva il futuro”, ha scritto il cantante in un lungo post pubblicato sul suo account social.

Cantante in lutto, morto il figlio 16enne di Ben Kweller

Il figlio sedicenne del cantautore Ben Kweller, Dorian Zev Kweller, è morto lunedì, ha confermato il cantante. La moglie di Kweller, Liz, ha scritto in un post sui social media che Dorian è morto in un incidente d’auto. Dorian era un aspirante musicista e aveva pubblicato diverse canzoni sotto il nome di Zev.

“Un vero poeta dal giorno in cui ha cominciato a parlare. Sono state pubblicate solo poche delle sue registrazioni, ma era sulla buona strada ed entusiasta del suo viaggio. Aveva così tanti progetti! Il suo primo concerto è stato tra due settimane, al SXSW”, si legge ancora nel post del cantante.

Dorain Zev era il figlio maggiore di Kwller e sua moglie, Liz, ed è sopravvissuto dai suoi genitori e a suo fratello minore, Judah. Era il figlio di Benjamin Lev “Ben” Kweller cantautore e polistrumentista statunitense fondatore del gruppo Radish, di cui faceva parte anche Ryan Green. Ha pubblicato i primi EP da solista da giovanissimo, tra il 1999 e il 2000. Nel 2001 ha firmato un contratto con la ATO Records, che ha pubblicato tra l’altro il primo album Sha Sha (2002).

Con Ben Folds e Ben Lee, il cantante ha fatto parte del gruppo The Bens, che ha debuttato dal vivo in Australia nel 2003. Dopo un’importante collaborazione con i Güster (nell’album Keep It Together), ha pubblicato nel 2004 il suo secondo album, prodotto da Ethan Johns. Il suo terzo disco, invece, prodotto da Gil Norton, è uscito nel 2006. Nel 2013 ha preso parte al film Ti lascio la mia canzone, diretto da William H. Macy