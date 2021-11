Incredibile situazione per il cantante famoso in tutto il mondo. Come annunciato sul suo profilo ufficiale Instagram, l’artista ha rivelato di essere stato colpito dal coronavirus. La scoperta subito dopo essere arrivato all’aeroporto di Milano. Precisamente a Malpensa è stato sottoposto ad un tampone, che ha riscontrato la presenza della malattia. E la cosa più assurda è che si tratta della seconda volta in appena trenta giorni. E ha anche aggiunto di essere costretto adesso a recarsi in ospedale.

Queste le parole dell’artista: “Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale, grazie per tutto il vostro supporto”. Ha dunque postato due immagini di sé mentre ha la mascherina sul volto e un’altra ritraente un’ambulanza. Attualmente si trova ricoverato nel nosocomio di Busto Arsizio, un paese lombardo in provincia di Varese. Una vicenda quasi surreale, che lo ha dunque visto protagonista in negativo.

Tra l’altro il famoso cantante si è regolarmente sottoposto alla vaccinazione, quindi mai avrebbe pensato di dover fare i conti nuovamente con il Covid-19. Invece dal test effettuato a Malpensa è risultato ancora una volta contagiato dalla patologia. Si era imbarcato su un aereo in arrivo da New York ed aveva deciso di atterrare in Lombardia per prendere parte al calendario Pirelli 2022 a Milano. Dopo aver avvertito di avere un po’ di febbre, aveva fatto un tampone che ha avuto il risultato inaspettato.





Ad essere positivo al coronavirus è la rockstar originaria del Canada, Bryan Adams, che ha 62 anni. Nonostante non sia parso in condizioni serie nelle immagini pubblicate su Instagram, Bryan Adams ha probabilmente preferito per precauzione essere trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Avrebbe dovuto poi lasciare Milano per raggiungere Dubai, ma adesso dovrà necessariamente ritardare questa partenza. E i suoi fan sperano che possa guarirsi il prima possibile.

Bryan Adams è anche un fotografo e attivista. Una carriera straordinaria quella del cantante. Per quanto concerne invece la sua vita privata, non ha mai voluto unirsi in matrimonio; ha però concepito due figlie con la sua ex assistente personale Alicia Grimaldi. Le bimbe sono nate rispettivamente nell’aprile del 2011 e nel febbraio del 2013. E ora deve superare questo momento complicato e davvero inaspettato.