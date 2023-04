Proprio durante la giornata di Pasqua, ovvero domenica 9 aprile, è venuto a mancare Julian Figueroa. Parliamo di un cantante ed attore messicano, il quale era stato proprio di recente protagonista della telenovela Mi camino es amarte. Julian, morto giovanissimo, a soli 27 anni, stava anche lavorando ad un proggetto, ovvero dare vita al suo primo album da solista. Il decesso è avvenuto a Città del Messico e a darne la notizia è stata sua madre.

La donna, Mirabel Guardia, ha avvisato i fan della scomparsa di suo figlio tramite un lungo messaggio sui profili social. Nello scritto è stato spiegato che Julian Figueroa è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza. Non essendoci alcun tipo di traccia di violenza, tramite il referto è venuto fuori che il giovane è morto in seguito ad un infarto miocardico acuto e fibrillazione ventricolare. La madre, tra l’altro, al momento del decesso si trovava a teatro.

Julian Figueroa e la sua prematura scomparsa

È stata dunque avvertita della scomparsa del figlio da terze persone, le quali vedendo Julian Figueroa privo di sensi, hanno chiamato il 911 e subito si sono fiondati sul posto polizia ed ambulanza, che lo hanno trovato già morto. Maribel, nel suo lungo post Instagram, ha affermato di non avere al momento nemmeno le forze di rispondere a tutta la gente che sta cercando di comunicare con lei. Ha anche ringraziato tutti per i messaggi di amore e sostegno che le stanno arrivando.

La donna ha anche dichiarato che i funerali si svolgeranno con una cerimonia privata, facendo sì che siano presenti solo le persone a lui più vicine in vita e che lo amavano di più. La Guardia ha poi pregato i fan di rispettare questo momento di grandissimo dolore, in cui la famiglia desidera mantenere la privacy più assoluta. Diversi attori e artisti messicani hanno commentato il tutto con lunghi messaggi di dolore e soprattutto sostegno per la famiglia, per questa prematura scomparsa.

Julian Figueroa era un figlio d’arte, in quanto sua madre è un’attrice famosa e suo padre, Joan Sebastian, era un cantante noto in Messico, scomparso nel 2005. Anche i suoi fratelli, Trigo e Juan, sono morti, entrambi uccisi rispettivamente nel 2006 e nel 2010, secondo quanto riportato da People. Julian avrebbe dovuto compiere il 5 maggio 28 anni.