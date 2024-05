“Il cancro ha vinto”. Lutto nel mondo della musica, il famoso interprete non ce l’ha fatta ed è morto. Aveva contribuito a creare alcune delle canzoni più iconiche della storia della musica moderna e per questo il suo ricordo non svanirà mai. Secondo gli account ufficiali dell’artista sui social media, la sua morte ha fatto seguito a una lunga battaglia contro il cancro alla prostata.

Anche Rolling Stone ha confermato la sua scomparsa domenica pomeriggio a Tarrytown, New York. L’uomo è stato una star del jazz a tutti gli effetti, pubblicando più di due dozzine di album, tra cui cinque consecutivi in testa alle classifiche jazz all’inizio degli anni Ottanta. Ha condotto il programma jazz Night Music dal 1988 al 1990, condotto dal produttore Lorne Michaels, famoso per il Saturday Night Live, e ha vinto sei Grammy.





Parliamo chiaramente di David Sanborn, morto a 78 anni dopo aver suonato il sax in alcune delle canzoni più famose del rock e del pop, tra cui “Young Americans” di David Bowie, “Tenth Avenue Freeze-Out” di Bruce Springsteen e “The Sad Cafe” degli Eagles. Tuttavia, Sanborn ha continuato a portare il suo corno nelle sessioni con alcuni dei più grandi nomi della Hot 100. Qualcuno ricorderà Sanborn su “Time Out of Mind” degli Steely Dan, “Tuesday Heartbreak” di Stevie Wonder.

E ancora: “Let Me Love You Tonight” dei Pure Prairie League, “How Sweet It Is (To Be Loved by You)” di James Taylor, “You’re Only Lonely” di J.D. Souther e “Heart to Heart” di Kenny Loggins. È stato in tournée anche con Bowie e Wonder. “Non sono così interessato a ciò che è o non è jazz”, ha detto David Sanborn a Downbeat nel 2017. “I guardiani del cancello possono essere piuttosto combattivi, ma cosa stanno proteggendo? Il jazz ha sempre assorbito e trasformato ciò che lo circonda…”.

Sad to learn of the passing of American alto saxophonist, David Sanborn.

Forever the “Young America” pic.twitter.com/7dce2ZVGYQ — Nik D (@nikidoog) May 13, 2024

Conclude: “I veri musicisti non hanno tempo da dedicare a pensare a categorie limitate”. Oltre ad avere a che fare con il cancro, David Sanborn aveva recentemente cancellato alcune date per un problema alla colonna vertebrale. Era già sopravvissuto a una diagnosi di poliomielite da bambino. All’inizio della sua carriera, Sanborn è stato anche membro della Paul Butterfield Blues Band per una serie di album a partire da The Resurrection of Pigboy Crabshaw del 1967.

