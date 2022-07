Il calcio in faccia sulla fan: nuova bufera su Rhove, il rapper che solo qualche settimana fa ha insultato i fan che non saltavano al concerto di Ferrara. Immediata la polemica dei colleghi, ma anche di semplici utenti sui social. Per chi non avesse capito, il rapper se l’è presa con un gruppo di fan ‘colpevoli’ di essere troppo calmi e di non saltare, trattandoli in malo modo e lasciando poi il parco infuriato.

Anche in quel caso il video finì sui social, scatenando la polemica e provocando la reazione di diversi colleghi, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari e Mahmood, schierati dalla parte dei fan. “Ultimamente sto vedendo la gente che si lamenta dei pubblici smorti, ma se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no?”, dice Mahmood criticando aspramente Rhove. Ora però ci risiamo e spunta un altro video che mette l’artista di nuovo al centro della polemica per un calcio in faccia sulla fan.





Calcio in faccia sulla fan: nuova bufera su Rhove

Stavolta però non si tratta di un pubblico troppo ‘fermo’, ma anzi, del contrario. Come è arcinoto, ai concerti il rapper è solito portarsi dietro la ‘gang’ al completo, amici che lo seguono nelle tappe del tour e non lo mollano nemmeno sul palco, come se avessero il timore per la sua vita. In un video pubblicato su TikTok si vede uno di loro scaldarsi con una ragazza che provava a togliergli il cappello dalle mani, fino a dare un calcio in faccia sulla fan, urlandogli addosso.

Un gesto sconsiderato che in molti sui social stanno condannando. “Anche meno”, “ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Non ho parole, da oggi non lo ascolto più”, “e la gente continua ad andarli a sentire” sono alcuni dei commenti al video, mentre altri si chiedono perché sul palco devono salire gli amici, manco fosse il concerto di un rapper americano del calibro di 50 cent o Snoop Dogg.

Epica la risposta di un utente che commenta: “Mi fa piacere essere cresciuta con Vasco Rossi e non con Rhove e l’amico Doraemon”. Quella del calcio sferrato direttamente dal palco è una di quelle immagini che resterà. E la colpa, spiace ammetterlo, è di chi consente a certi individui di salirci su un palco.

