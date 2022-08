“Ho un nodulo alla gola”. Aka 7even, gravi problemi di salute: l’annuncio e il concerto annullato

Brutte notizie per Aka 7even, uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi famoso grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Grande talento musicale, il giovane è stato anche tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Perfetta così’, che porta la firma di Luca Marzano, vero nome di Aka 7even, e di Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca.

Da qualche mese è in giro con il tour estivo che gli sta dando tantissime soddisfazioni. Tour che ora Aka 7even è costretto a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute. Nel dettaglio, due date del suo tour sono state annullate. A spiegarne le ragioni è stato lil cantante attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate qualche ora fa.





Brutte notizie per Aka 7even, tour annullato per problemi di salute

Aka 7even avrebbe dovuto tenere un concerto al Militello Summer fest di Militello, in provincia di Catalia lo scorso sabato 20 agosto mentre domenica 21 si sarebbe dovuto esibire a Rocca di Caprileone in provincia di Messina, in Sicilia, ma come detto, a causa di problemi di salute, purtroppo entrambe le date del tour estivo del cantante sono state annullate e rimandate a data da destinarsi.

“Grazie per i vostri messaggi, il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze”, ha spiegato il cantante di Amici 21. “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali”, ha svelato.

Scartata l’ipotesi di cantare in playback, Aka 7even ha deciso di annullare le date perché “come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”, ha spiegato. In un’altra story, Aka7even ha poi svelato di non poter parlare e di dover restare in silenzio per un po’ di tempo. “Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile”, ha concluso il cantante.

