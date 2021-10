Gioia immensa per il cantante italiano, che è diventato papà. Ha annunciato la splendida notizia sui suoi profili social, infatti il messaggio è apparso sia su Facebook che su Instagram. Bellissimo il messaggio scritto dall’artista, che fa comprendere il suo entusiasmo assoluto per la nascita della neonata, che è stata chiamata Fiammetta. Pochi mesi fa, precisamente lo scorso giugno, aveva comunicato ai suoi follower che la sua Simona era in dolce attesa. E adesso ha finalmente dato alla luce la bimba.

Aveva postato queste parole per dare la notizia dello stato interessante della compagna: “Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire”. Non c’era nemmeno bisogno di scrivere il sesso del bebè che renderà papà per la prima volta il cantante italiano vista la foto: ha annunciato la bella notizia accanto a uno scatto in cui si vedono già i primi completini, tutti di varie sfumature di rosa appoggiati sul letto: calzini, camicette, pantaloncini. Vediamo ora invece cosa ha riferito.

Il cantante ha annunciato così la nascita di Fiammetta, postando anche la prima foto della bimba: “Care figliuole e figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte. Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su, baci neonatali”.





Ad essere diventato padre è stato il cantante Brunori Sas, che è apparso al settimo cielo. Tanti vip hanno fatto gli auguri a Brunori Sas; tra i messaggi spiccano quelli della collega Levante: “Si piange fortissimo”, di Paola Turci: “Congratulazioni!” e di Samuele Bersani: “La bellezza”. Altri hanno invece aggiunto: “Benvenuta Fiammetta”, “Mi si scioglie il cuore”, “Auguri di cuore, che sia l’inizio di un’avventura meravigliosa. Benvenuta al mondo piccola Fiammetta Sas”, “Auguri Babbo Dario”, “Tanti auguri”.

Brunori Sas è nato a Cosenza il 28 settembre del 1977. Il suo nome è un omaggio all’azienda edile dei suoi genitori, infatti ha il medesimo nome. L’impresa è stata utile per coprire le spese per le sue incisioni ed è un luogo d’ispirazione. Nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo in occasione della serata dei duetti, con gli Zen Circus, e ha cantato ‘L’amore è una dittatura’.