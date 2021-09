Arriva al Lido di Venezia per la 78esima edizione della Mostra del Cinema con la fidanzata, ma tutti gli sguardi si concentrano sul cambio look. È decisamente diverso dai tempi di Amici il cantante che ha partecipato al Festival come testimonia di Eau de Milan, uno degli sponsor della kermesse e che si aggiunge alla lista dei volti noti dei talent che abbiamo visto sfilare sul red carpet. Come Alessio Bernabei dei Dear Jack e Roberta Ruiu delle Lollipop.

Ma tornando al nostro, il pubblico si è abituato a vederlo con abiti casual, stile rapper insomma. E invece per Venezia 78 ha lasciato a casa felpe con cappuccio e cappellini con la visiera e sembrava un altro al fianco della bella fidanzata Arianna. I dettagli? Per l’occasione ha sfoggiato un completo firmato Libiam con pantaloni bianchi skinny alla caviglia, camicia rosa e giacca a quadri sui toni del beige.

Briga di Amici a Venezia 78: cambio look drastico

Poi, per completare l’outfit, ha scelto un paio di scarpe tabacco e degli occhiali da sole scuri, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tirati tutti all’indietro. Praticamente irriconoscibile Briga al suo arrivo in Laguna. Ve lo ricordate? Era il rapper che nel 2015 ha letteralmente spopolato ad Amici di Maria De Filippi.





All’anagrafe Mattia Bellegrandi nel giro di 6 anni è cambiato in modo drastico, oltre a essersi legato con Arianna Montefiori, la sua futura moglie. Sei anni non sono pochi e consideriamo che Briga ne aveva 25 quando si esibiva sul palco di Amici e non nascondeva anche nel look il suo “animo ribelle”.

Un look fatto di tute oversize, felpe col cappuccio, sneakers, cappellini all’indietro e -shirt a maniche corte che mettevano in bella mostra i tatuaggi sulle braccia. Ovviamente quando non indossava la divisa del programma. Oggi invece, e il look di Venezia 78 ne è la dimostrazione, Briga ha rivoluzionato il suo stile.