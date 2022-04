Non solo cantante, ma anche attore e musicista messosi in luce negli Stati Uniti per aver rilanciato l’italianissima Nel blu dipinto di blu con il titolo Volare. Nato a Filadelfia il 26 aprile 1942), il cantante e musicista italo statunitense è morto mercoledì 6 aprile a 79 anni.

Secondo i media locali, la causa del decesso sarebbero state alcune complicazioni legate a una polmonite, ha detto Maria Novey, una portavoce, ma non è certo che sia legata al Covid-19. La notizia della morte del cantante è stata confermata da suo agente.





Bobby Rydell, morto a 79 anni il cantante italoamericano

Da buon italo-americano Bobby Rydell ha inciso anche varie canzoni in italiano e ha partecipato ad un Festival di Sanremo, quello del 1964 con Un bacio piccolissimo e L’inverno cosa fai? Robert Lewis Ridarelli, questo è il suo nome all’anagrafe, è nato in Pennsylvania da genitori di origine italiana.

Faceva parte del gruppo delle “pretty faces” tutti originari di Filadelfia, come Frankie Avalon (Francis Thomas Avallone) e Fabian (Fabiano Anthony Forte), anche loro italiani, all’inizio degli anni ’60 ha inciso decine di successi e venduto milioni di dischi in tutto il mondo ed erano conosciuti come i ”Golden boy”.

Fra il 1959 ed il 1964 raggiunse le prime posizioni nella Billboard Hot 100 con numerosi singoli, in particolare Wild One, che entra pure nella top ten britannica, e Forget Him, oltre ad una sua versione di Nel blu dipinto di blu.

