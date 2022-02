Blanco fenomeno del momento. Ha compiuto 19 anni il vincitore del Festival di Sanremo 2022 che con “Brividi”, cantata insieme a Mahmood ha conquistato il pubblico sin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston. E ora si gode il successo questo giovanissimo cantante di Calvagese, in provincia di Brescia.

Pensate che, come riporta il Corriere della Sera, prima che iniziasse questo terzo Festival dei record di Amedeus, Blanco aveva un milione di follower su Instagram. Non pochi, certo, ma dopo la vittoria nella città ligure il suo pubblico social è aumentato del cento per cento.

Blanco, il nuovo traguardo dopo Sanremo 2022

Blanco è passato da un milione a due milioni, al ritmo di oltre centomila like al giorno. Nel dettaglio, scrive ancora il Corriere, si tratta di 4600 nuovi fan all’ora, circa 76 al minuto. Dunque la media è di oltre un like al secondo. E il tutto nel giro di pochi giorni, considerando che Sanremo 2022 è iniziato martedì 4 febbraio.





Piace da morire il cantante bresciano. Anche ai vip, perché oltre a tanti ragazzi qualunque, il suo profilo Instagram è seguito anche da Carletto Mazzone e dalla famiglia di Roberto Baggio, tanto per fare due esempi. E ora un altro traguardo, raggiunto tra l’altro proprio nel giorno del suo 19esimo compleanno.

Blanco ha ricevuto un posto nella top ten dei cantanti italiani uomini più seguiti su Instagram superando mostri sacri della musica come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Andrea Bocelli e Luciano Ligabue. Per la cronaca questa classifica social è guidata da Fedez, seguito da Damiano David dei Maneskin e Sferaebbasta.