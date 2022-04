“Quel reggiseno è mio”. Blanco sul palco si presenta così. E la proprietaria si dichiara

Di recente Blanco ha vinto il Festival di Sanremo con il brano “Brividi” cantato in coppia con Mahmood. A Padova ha iniziato il suo tour e al Gran teatro Geox ha portato in scena la prima data del Blu Celeste Tour alla quale erano presenti tanti volti noti dello spettacolo come le Iene Nicolò De Vitis e Veronica Ruggeri e il cantante Sangiovanni. La data zero ha segnato il ritorno del pubblico alla musica senza restrizioni di capienza anche al chiuso e gli spettatori, migliaia di giovanissimi fan, ne ha approfittato per scatenarsi.

Durante il concerto di Blanco i social, e in particolar modo Twitter, sono stati intasati di filmati e foto del cantante mentre si esibiva. E in questa occasione si è presentato sul palco con un look del tutto particolare. Già a Sanremo il cantante aveva stupito per lo stile e per le scelte che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico al pari del successo delle sue canzoni. In realtà Blanco doveva esibire un altro look rispetto a quello che poi si è visto sul palco.





Infatti in occasione della prima data del tour a Padova Blanco sui social aveva preannunciato quello che sarebbe stato il dress code della serata: bianco e nero. Poi quando è apparso sul palco qualcosa è cambiato e Blanco è apparso con un reggiseno nero che – a quanto pare – gli sarebbe stato lanciato sul palco. Il pubblico era in delirio e come spesso accade in queste occasioni sul palco vengono lanciati anche accessori intimi e Blanco ha colto al balzo l’occasione per indossare il reggiseno e far parlare ancora di sé.

I look che ha sfoggiato Blanco nel corso delle sue esibizioni hanno sempre lasciato il segno. Al Festival di Sanremo è stato tra i più ammirati fra i cantanti che sono saliti sul palco dell’Ariston. Giacche aperte, camice trasparenti, mantello: il giovanissimo cantante è apparso sofisticato, elegante, ma con quel tocco fashion da copiare. Infatti è riuscito a sfoggiare uno stile ben definito senza perdere quell’allure necessario per le serate importanti.

Con indosso solo un paio di pantaloni bianchi e il reggiseno, Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) è poi salito a bordo della famosa bici di diamanti, quella realizzata per lui e Mahmood da Swarovski per girare il videoclip di Brividi. In sella alla sua due ruote ha percorso in lungo e in largo il palco. Per qualcuno il gesto di indossare l’intimo femminile è stato un segnale per definirsi “fluid”, per altri invece Blanco ha mostrato ancora una volta la sua eclettica esuberanza.

“Altro amore”. Blanco, ecco chi è la sua nuova fidanzata: ballerina tutto fisico e bellezza