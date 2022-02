La vittoria a Sanremo, poi il ‘volo’ in platea per baciarla. Chi è Giulia, la fidanzata della rivelazione Blanco

Mahmood e Blanco hanno vinto la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo sbaragliando la concorrenza con “Brividi”, un successo non solo se parliamo del festival della canzone italiana. Nelle prime 24 ore dalla pubblicazione il video ufficiale della canzone ha totalizzato su Youtube 2,8 milioni di visualizzazioni che si aggiungono alle 2,4 milioni di views del video dell’esibizione al Festival di Sanremo 2022.

Nella giornata della finale il video ha raggiunto in totale oltre 10 milioni di visualizzazione (la somma del video ufficiale e dell’esibizione a Sanremo 2022). Brividi ha inoltre conquistato la vetta della classifica dei singoli di Apple Music e quella di Itunes. “La gente voleva stare insieme a noi, cantare con noi, mostrarci il suo affetto”. Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 con il brano ‘Brividi’, hanno subito avvertito l’interesse e il consenso attorno alla loro coppia musicale e alla canzone presentata al Festival.

Blanco, chi è la fidanzata Giulia

Dopo l’annuncio della coppia vincitrice Blanco è volato giù in platea per abbracciare la madre, il padre e la fidanzata. Alla fidanzata il cantante le aveva già dedicato la sua esibizione poco prima gridando proprio “È per Giulia!”. “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. – aveva detto Blanco in una intervista – È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”.





Giulia Lisioli è originaria di Desenzano del Garda, ha 23 anni e frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano e in quella occasione Blanco aveva aggiornato il suo profilo Instagram con una foto di coppia. I due vivono a Calvagese della Riviera.

In una intervista a Rolling Stone Blanco aveva parlato dell’amore e indirettamente della sua ragazza: “Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita”, aveva detto.