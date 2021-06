Diciannove anni compiuti da poco. Eppure è già tra le artiste più famose e importanti del XXI secolo. Sette Grammy in bacheca, nelle ore scorso ha fatto parlare di sé pubblicando sui social il video della sua ultima canzone. Ritmo frenetico e la solita energia. Parole potenti per dare immagine alla quale è stata scelta la scena di lei accanto a un gruppo di altre donne a un pigiama party giocoso.



Caricando diversi screenshot dal video musicale audace, ha posi scritto la didascalia: “Amo le ragazze”. Post che ha mandato in delirio i suoi 86,9 milioni di seguaci: 4,7 milioni di “mi piace” e circa 60 mila commenti. Molti l’hanno interpretato come un coming out: “Lo hai appena fatto.?”, “È un coming out?”, “Proprio nel Pride Month”?. Da lei non arriva nessuna risposta ma il dubbio resta. Della vita privata della cantante del resto di sa pochissimo. Recentemente aveva fatto parlare di sé per il modo discriminatorio in cui vengono trattate le donne.



“Improvvisamente sei un’ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo. Sei una facile, una puttana. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? Fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo”. A detto mostrandosi, per la pima volta, senza la consueta felpa di ordinanza. Quanto ai fidanzati del passato. Ad inizio anno Billie Eilish si era aperta rivelando ai fan l’ex fidanzato Q.





Billie Eilish, 19 anni è già al top



Vero nome Brandon Quention Adams, rapper 24enne che si esibisce con il nome d’arte 7:AMP e che compare insieme a lei in alcune scene del film-documentario “The World’s A Little Blurry”, uscito a febbraio su Apple TV+. Metre ora, su Billie Eilish, ci sono voci che attualmente stia frequentando un attore poco conosciuto, il 29enne Matthew Vorce.



Billie Eilish è salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su Spotify. Ad esso ha fatto seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me, pubblicato nell’agosto 2017. Con 65 milioni di dischi venduti tra album e singoli digitali, Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo, e tra i più premiati del panorama musicale globale, nonostante la giovane età.