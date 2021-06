Musica italiana in lutto, il cantante trovato morto a letto con abiti da donna. Indagano i carabinieri

È stato trovato senza vita, con addosso indumenti femminili e accanto a lui un pc acceso su un sito porno. Il cantante, che si trovava agli arresti domiciliari a casa dei genitori per dei problemi relativi ai rapporti con l’ex moglie, è stato trovato morto dal padre ed è immediatamente scattato l’allarme

Secondo quanto ripotato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il cantante 41enne è stato trovato con segni evidenti di lesioni e sul pavimento della camera da letto è stata individuata una macchia di sangue, cosa che fa pensare alla presenza di un’altra persona. La procura di Bari ha aperto un’inchiesta sulla morte del cantante e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri coordinati dal pm di turno Ignazio Abbadessa, che nelle prossime ore dovrà decidere se disporre l’autopsia.

Il rapper Toki, al secolo Giuseppe Poliseno, avrebbe compiuto 42 anni a settembre. Il medico legale, il professor Francesco Introna, ha già eseguito una prima ispezione e il corpo attualmente si trova nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.





Per terra nella camera, oltre a degli indumenti intimi femminili e una parrucca bionda, sono state trovate anche due webcam, una sulla finestra e una sul pc. Con la sua città Toki aveva un legame speciale, nel brano I so d bar il rapper pugliese lanciava un messaggio ai più giovani, spesso tentati dalle lusinghe della malavita: lasciare la brutta vita e trovarsi un lavoro per sentirsi sereni.

In dialetto barese, Toki raccontava la crudezza della vita riproponendo alcuni simboli dei rapper americani come le catene al collo, i muscoli scolpiti e le belle donne. “Riposa in pace… Hai fatto parte della mia infanzia”. “Un ragazzo umile che lavorava, aveva una salumeria ed aveva la passione del Rap – il ricordo della pagina Facebook ‘Hip Hop Italiano – Inediti e rarità.