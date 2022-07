“Le mie azioni saranno valorose. So cosa fare. È il mio destino”. Queste le inquietanti parole di Robert Crimo nei video pubblicati su YouTube pubblicati prima del terribile gesto compiuto il 4 luglio. Il 22enne, noto con lo pseudonimo di Awake the Rapper è stato arrestato dopo una caccia all’uomo durata otto ore.

Su Spotify, che ha mantenuto ancora attivo il suo account, a differenza di Twitter e Facebook che hanno oscurato i profili social, Robert Crimo ha pubblicato tre album, il primo nel 2017 intitolato “Messages”. Nei video dei suoi brani ci sono scene inquietanti e violente con testi come “Voglio solo urlare/Fottiti questo mondo/Vivere il sogno”.

Awake the Rapper è stato arrestato dopo il massacro del 4 luglio in cui ha ucciso sei persone, ferendone 31. L’agguato è avvenuto a Chicago, in Illinois, durante una parata del 4 luglio (il giorno commemora la dichiarazione di indipendenza che avvenne nel 1776 quando gli Stati Uniti ottennero l’indipendenza dalla Gran Bretagna) di Highland Park, in un sobborgo di Chicago.

Awake the Rapper è stato arrestato mentre si trovava alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, a nord della metropoli dell’Illinois, ed è stato subito portato in centrale per essere interrogato. “Rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago” così viene descritto il killer sui social network, si sarebbe appostato sul tetto di un palazzo e con un fucile avrebbe sparato a caso sulle persone che partecipavano alla parata.

Person of Interest Robert E. Crimo AKA "Awake the Rapper" back up twitter



They've already scrubbed his Youtube and other pages so recording this to have it incase it is deleted too. But if you go through his Follow List and Likes he is definitely a Liberal. pic.twitter.com/6V6MAcIrJ6